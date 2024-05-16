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Покушение на Фицо ,  
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Захарова пожелала выздоровления пережившему покушение премьеру Словакии

Захарова пожелала выздоровления пережившему покушение премьеру Словакии Фицо
Сюжет
Покушение на Фицо

Россия желает скорейшего выздоровления премьеру Словакии Роберту Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Желаем скорейшего выздоровления премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Мы знаем его как друга России, который в это драматическое историческое время, переломный момент в истории человечества не боится высказывать свою точку зрения», — сказала дипломат.

Нападение на Фицо произошло у культурного центра в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства страны. Стрелок выкрикнул: «Иди сюда, Робо!» — и несколько раз выстрелил в политика.

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Задержанный (в центре) на месте покушения

По данным телеканала Markiza, нападавший — 71-летний уроженец города Левице, писатель Юрай Цинтула. Стрелка задержали. Dennik N сообщил, что в премьера стреляли из легального зарегистрированного короткоствольного оружия.

Как сообщил источник издания Standard, в Фицо попало три пули: одна в живот, одна в плечо и еще одна прошла через живот в бедренную кость, у политика произошло кровоизлияние в брюшной полости. Министр труда Эрик Томаш сообщил, что у Фицо оказались повреждены несколько органов.

По данным телеканала ta3, нападавший перед допросом признался, что не разделяет политические решения словацкого правительства.  Отвечая на вопрос, как отец относится к партии Фицо SMER, его сын сообщил, что тот не голосовал за нее на парламентских выборах.

Фицо 59 лет. В 2023 году он в третий раз возглавил правительство Словакии. До этого он был премьером страны в 2006–2010 годах и 2012–2018 годах.

Фицо придерживается пророссийской позиции. Он говорил, что у конфликта Москвы и Киева нет военного решения и потому Европе нужно задуматься о смысле выделяемых Украине средств. Также он отказывался от поставок оружия Киеву и обещал блокировать членство Украины в НАТО.

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Мария Захарова Роберт Фицо Словакия покушение на убийство
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Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года

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