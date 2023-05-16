Посол Украины в Турции анонсировал онлайн-переговоры по зерновой сделке

Посол Украины в Турции Боднар анонсировал онлайн-переговоры по зерну в ближайшие дни

Василий Боднар не исключил, что по итогам переговоров стороны могут перезаключить соглашение после 18 мая

Фото: Chris McGrath / Getty Images

В ближайшие дни состоятся онлайн-переговоры по зерновой сделке, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, его слова приводит издание «Страна.ua».

Он не исключил, что по итогам переговоров стороны могут перезаключить соглашение после 18 мая.

Летом прошлого года Россия и Украина по отдельности заключили зерновую сделку с Турцией и ООН. Она подразумевает вывоз зерна из украинских портов и снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Соглашение несколько раз продлевали. Срок его действия истекает 18 мая.

Москва не раз говорила, что не видит подвижек в выполнении российской части зерновой сделки — экспорта отечественных сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценивал перспективы продления соглашения как «не такие уж хорошие», поскольку «половина этой сделки не работала и не работает до сих пор».

На прошлой неделе в Стамбуле прошла встреча делегаций на высоком уровне. 10 мая источник ТАСС сообщал, что стороны согласились продлить соглашение после 18 мая, несмотря на разногласия. Официально об этом не заявлялось. Собеседник «РИА Новости», в свою очередь, утверждал, что на сегодня «радующих перспектив» нет.

Если до 18 мая не удастся договориться по зерновой сделке, она прекратит свое существование, заявлял замглавы МИДа Вершинин.