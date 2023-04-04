Лавров заявил о попытках США сорвать саммит Россия-Африка

Соединенные Штаты вместе с союзниками пытаются сорвать второй саммит Россия-Африка и отговаривают африканские страны от участия в мероприятии. Лю этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

«США и их вассалы делают все возможное, чтобы добиться международной изоляции России. В частности, стараются торпедировать запланированный на конец июля в Санкт-Петербурге второй саммит Россия — Африка, отговорить от участия в нем наших африканских друзей», — сказал министр.

Саммит и экономический форум Россия — Африка должны состояться 26-29 июля в Санкт-Петербурге. Впервые мероприятие прошло в октябре 2019 года в Сочи.

О том, что Вашингтон давит на африканские страны, пытаясь сорвать проведение саммита, ранее говорил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа России Михаил Богданов. Запад усилил давление на африканские страны с начала военной операции на Украине за счет «угроз применения санкций, прекращения финансовой и гуманитарной помощи», отмечал дипломат. «Американцы в ежедневном режиме фабрикуют против нас обвинения «в грядущем голоде», повышении цен на топливо, зерно и удобрения и, как следствие, в обострении социально-экономических проблем на континенте», — утверждал замглавы МИДа.

Делегации из США, Канады, Великобритании и Евросоюза регулярно посещают африканские страны и требуют от них прекратить контакты с Россией, говорил посол по особым поручениям МИДа Олег Озеров. Европейские дипломаты объявили Африку зоной особых интересов ЕС, заявлял российский посол в Республике Чад Владимир Соколенко. О том, что «недруги» пытаются подорвать отношения России с дружественными странами, говорил и российский посол в США Анатолий Антонов.