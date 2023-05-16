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Госдума денонсировала договор об армиях в Европе

Госдума приняла закон о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе
Депутаты Госдумы проголосовали за денонсирование Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Россия объявила о моратории на участие в нем еще в 2007 году в связи с разногласиями с НАТО
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Государственная дума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), следует из карточки проекта в электронной базе Думы.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента президентом Владимиром Путиным 10 мая 2023 года.

Накануне замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что ДОВСЕ противоречит интересам безопасности России, а страны, которые рассчитывают вернуть Москву в договор, должны отказаться от своих иллюзий.

«ДОВСЕ многие годы фактически не работал, поэтому наш выход из него ситуацию ухудшить не может. В то же время исчезнут иллюзии у тех, кто еще надеялся вернуть Россию в договор. ДОВСЕ в силу изменившейся обстановки противоречит интересам нашей безопасности. Этот очевидный факт придется теперь признать и на Западе», — сказал замминистра.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в 1990 году в Париже представители 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора (ОВД). Обеим группам государств-участников, согласно документу, разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники.

После распада Советского Союза разрабатывался ряд дополнительных соглашений в развитие ДОВСЕ, в 1999 году было подписано Соглашение об адаптации договора, чтобы перейти от блоковых ограничений к национальным.

Члены НАТО не ратифицировали соглашение об адаптации. Реальное количество вооружений в странах альянса превышало установленные квоты. В июне 2007 года по требованию России в Вене состоялась чрезвычайная конференция государств — участников ДОВСЕ, на которой российская сторона призвала Латвию, Литву и Эстонию присоединиться к договору, а также сократить количество вооружений НАТО. Договориться не удалось, и Путин подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договоров».

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Россия 13 июля 2007 года ввела мораторий на исполнение ДОВСЕ. В первую очередь этот шаг был реакцией на планы США разместить элементы противоракетной обороны (ПРО) в Восточной Европе. Кроме того, условия договора в связи с распадом Организации Варшавского договора и расширением НАТО не выполнялись некоторыми европейскими странами, заявили в Москве. Главным условиями возвращения России к исполнению документа был назван отказ США от размещения ПРО и выравнивание боевого потенциала сторон.

В 2011 году Белый дом заявил, что США прекращают выполнение «определенных обязательств» перед Россией в рамках ДОВСЕ. США пошли на такой шаг после «четырех лет тщетных попыток вместе с союзниками по НАТО убедить Москву отказаться от моратория на указанный договор», говорилось в заявлении администрации. Американские власти также подтвердили готовность выполнять все принятые на себя обязательства в отношении остальных участников ДОВСЕ. Сотрудничество с Россией будет восстановлено только при условии, если она отменит мораторий.

В марте 2015 года накануне очередного заседания Совместной консультативной группы (СКГ) в рамках ДОВСЕ российская делегация отказалась от дальнейшего участия в консультациях. «Продолжение участия в заседаниях СКГ, как правило, сводящихся к зачитыванию повестки дня, становится для Российской Федерации бессмысленным с политической и практической точек зрения и неоправданно затратным — с финансово-экономической», — говорилось в заявлении МИД России. — Учитывая изложенное, Российская Федерация приняла решение приостановить свое участие в заседаниях СКГ с 11 марта 2015 года. Таким образом, объявленное Россией в 2007 году приостановление действия ДОВСЕ становится полным».

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
ДОВСЕ денонсация Госдума НАТО
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