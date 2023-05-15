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В МИДе объяснили отказ от ДОВСЕ интересами безопасности России

МИД: договор ДОВСЕ противоречил интересам безопасности России, Москва в него не вернется
10 мая Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В МИДе подчеркнули, что договор многие годы фактически не работал и противоречил интересам безопасности России
Замминистра иностранных дел России&nbsp;Сергей Рябков
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) противоречит интересам безопасности России, страны, которые рассчитывают вернуть Москву в Договор, должны отказаться от своих иллюзий. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«На нее (безопасность в Европе. — РБК) уже разрушительно повлияли враждебные по отношению к нам действия стран НАТО и их клиентов. ДОВСЕ многие годы фактически не работал, поэтому наш выход из него ситуацию ухудшить не может. В то же время исчезнут иллюзии у тех, кто еще надеялся вернуть Россию в договор. ДОВСЕ в силу изменившейся обстановки противоречит интересам нашей безопасности. Этот очевидный факт придется теперь признать и на Западе», — сказал замминистра.

По его словам, события последних месяцев, включая отказ Хельсинки и Стокгольма от неприсоединения к военным союзам, окончательно лишили Россию возможности и дальше оставаться в ДОВСЕ.

10 мая президент Владимир Путин внес с нижнюю палату парламента законопроект о денонсации ДОВСЕ. «Денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в Париже 19 ноября 1990 года», — говорится в проекте закона. Перед этим президент назначил Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении этого законопроекта в обеих палатах парламента.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в 1990 году в Париже представители 16 стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора (ОВД). Обеим группам государств-участников, согласно документу, разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники. Помимо этого, были установлены лимиты на наличие вооруженных сил в зоне действия договора.

После распада Советского Союза разрабатывался ряд дополнительных соглашений в развитие ДОВСЕ, в 1999 году было подписано Соглашение об адаптации договора, чтобы перейти от блоковых ограничений к национальным.

Члены НАТО не ратифицировали соглашение об адаптации. Реальная численность вооружений в странах альянса превышала обозначенные для них квоты. В июне 2007 года по требованию России в Вене состоялась чрезвычайная конференция государств — участников ДОВСЕ, на которой российская сторона призвала Латвию, Литву и Эстонию присоединиться к договору, а также понижению вооружений НАТО. Договориться не удалось, и Путин подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним международных договоров».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ДОВСЕ денонсация МИД Сергей Рябков
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