Президент Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОВСЕ

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОВСЕ

В законодательной базе Госдумы опубликован законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Информация об этом появилась в электронной базе нижней палаты парламента.

«Денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в Париже 19 ноября 1990 года», — говорится в проекте закона.

Россия приостановила участие в ДОВСЕ еще в 2007 году.

Ранее Путин назначил заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова официальным представителем президента при рассмотрении этого законопроекта в обеих палатах парламента.

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