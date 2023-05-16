Картаполов исключил отправку призванных на сборы в зону военной операции

Военные сборы — плановое мероприятие и не имеют отношения к спецоперации, призванные на них не будут отправлены в зону СВО на Украине, заверил глава комитета Госдумы по обороне

Фото: Таисия Воронцова / URA.RU / ТАСС

Призванные на военные сборы резервисты не попадут в зону спецоперации на Украине, заявил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов, передает «Интерфакс».

«Конечно, никак не попадут в зону СВО, это не связанные между собой вещи, плановые [сборы] проводятся ежегодно», — сказал депутат. Он уточнил, что призываемые на сборы «придут, отзанимаются положенное время и вернутся в семьи, на свои рабочие места».

Указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе, президент России Владимир Путин подписал 10 мая. Два пункта указа носят гриф «для служебного пользования». В публичной части нет данных о сроках этих сборов и о численности призываемых.



Военные сборы запасников — это плановое мероприятие, которое проводится каждый год. На основании президентского указа Минобороны готовит директиву, та поступает в региональные военкоматы. После этого гражданам, находящимся в запасе, начинают рассылать повестки.

Картаполов тогда заявил, что повестки на военные сборы в этом году могут прийти в электронной форме, но в основном их разошлют в традиционной, причем считаться врученным будет именно бумажное уведомление.



О рассылке электронных повесток говорить пока рано, поскольку система воинского учета требует отладки, пояснил депутат. «Потому что далеко не везде есть техническая возможность рассылать повестки через технические средства», — добавил Картаполов, не исключив рассылку электронных повесток в случаях, когда это позволяют технические возможности.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев пояснил, что сборы нужны для восстановления навыков тех, кто уже служил в армии. Он напомнил, как раньше проходили подобные мероприятия.

«Сборы эти длились до 30 суток. Сначала проводились занятия, затем боевое слаживание, заканчивались эти сборы, как правило, учениями с боевой стрельбой. Но кроме самих сборов нам нужно восстановить базу мобилизационного развертывания — на чем мы будем людей собирать, что мы хотим сделать. Людей, которые не служили в армии, приглашать на сборы с целью боевого слаживания не имеет смысла, им еще нужно получить военно-учетную специальность», — считает депутат.

Соболев 11 мая заявил, что для неслуживших россиян могут организовать отдельные военные сборы, на которых можно будет получить военно-учетную специальность. «Даже если граждане вышли из призывного возраста, но не вышли из мобилизационного резерва, их могут призвать для того, чтобы сначала обучить. На [обычных] сборах им делать нечего», — сказал он.