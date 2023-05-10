Картаполов допустил электронные повестки на военные сборы в 2023 году

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 мая
EUR ЦБ: 84,15 (-0,76) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 11 мая
USD ЦБ: 76,69 (-0,13) Инвестиции, 16:38
Суд взыскал с бизнесмена Алексея Хотина 192 млрд руб. Бизнес, 20:48
Россия возобновит авиасообщение с Грузией. Что важно знать Бизнес, 20:44
Помощник Семака рассказал о нежелании бразильцев покидать «Зенит» Спорт, 20:26
Как эффективно распорядиться годовым бонусом и заодно вознаградить себя РБК и Цифра брокер, 20:23
Володин объявил благодарность депутатам, подравшимся с украинцем на ПАЧЭС Политика, 20:18
В РЖД сообщили о росте объема грузоперевозок со странами ШОС на 45,7% Бизнес, 20:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Собянин подвел итоги работы столичных загсов в майские праздники Город, 19:58
В МИДе объяснили отказ от ДОВСЕ «коренными изменениями» ситуации в Европе Политика, 19:57
РФС утвердил реформу Второй лиги Спорт, 19:46
В Совбезе обвинили Киев в подкупе российских подростков для диверсий Политика, 19:46
Подоляк раскритиковал слова Борреля о помощи западных стран Украине Политика, 19:45
МИД выразил протест после срыва возложения венков в Варшаве Политика, 19:29
Банкиры с Уолл-стрит предупредили о «немыслимых» последствиях дефолта США Инвестиции, 19:26
Политика ,  
0 

Картаполов допустил электронные повестки на военные сборы в 2023 году

Депутат Андрей Картаполов допустил электронные повестки на военные сборы в 2023 году
При этом считаться врученными будут повестки на военные сборы, направленные в бумажной форме, отметил депутат и бывший замминистра обороны Картаполов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Повестки на военные сборы в 2023 году могут прийти в электронной форме, но в основном их разошлют в традиционной, причем считаться врученным будет именно бумажное уведомление, заявил ТАСС председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

О рассылке электронных повесток говорить пока рано, поскольку система воинского учета требует отладки, пояснил депутат. «Потому что далеко не везде есть техническая возможность рассылать повестки через технические средства», — добавил Картаполов, не исключив рассылку электронных повесток в случаях, когда это позволяют технические возможности.

Указ о призыве на военные сборы в 2023 году 10 мая подписал президент Владимир Путин. На них вызовут граждан, пребывающих в запасе. Два пункта указа, опубликованного на портале правовой информации, содержат гриф «для служебного использования». В остальных пунктах нет данных о сроках проведения сборов и числе людей, которых на них призовут.

В середине апреля Путин подписал закон о создании электронного реестра воинского учета и онлайн-повестках. Согласно проекту постановления Минцифры, система будет создаваться и прорабатываться в течение 2023–2024 годов, а полноценная эксплуатация Министерством обороны запланирована с 1 января 2025 года.

Согласно закону повестка будет считаться врученной через неделю после ее размещения в реестре повесток. Рассылать уведомления будут через «Госуслуги».

По словам Картаполова, система электронного учета будет отлаживаться в том числе во время осеннего призыва в 2023 году. «Вот этот ресурс воинского учета будет формироваться до 2025 года, поэтому не надо никуда спешить», — добавил он.

Читайте на РБК Pro
Пять вещей, которые нужно сделать лидеру до отпуска
Tiffany во Вьетнаме. Почему Бернар Арно делает ставку на этот регион
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Как не превысить бюджет на IT-проект и не сорвать сроки
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
электронные повестки военные сборы Андрей Картаполов
Материалы по теме
Минцифры опровергло начало рассылки повесток через «Госуслуги»
Политика
Петербуржец получил повестку с предупреждением о мерах в случае неявки
Политика
Минцифры не увидело оснований для рассылок повесток через «Госуслуги»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter