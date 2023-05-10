Картаполов допустил электронные повестки на военные сборы в 2023 году

При этом считаться врученными будут повестки на военные сборы, направленные в бумажной форме, отметил депутат и бывший замминистра обороны Картаполов

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Повестки на военные сборы в 2023 году могут прийти в электронной форме, но в основном их разошлют в традиционной, причем считаться врученным будет именно бумажное уведомление, заявил ТАСС председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

О рассылке электронных повесток говорить пока рано, поскольку система воинского учета требует отладки, пояснил депутат. «Потому что далеко не везде есть техническая возможность рассылать повестки через технические средства», — добавил Картаполов, не исключив рассылку электронных повесток в случаях, когда это позволяют технические возможности.

Указ о призыве на военные сборы в 2023 году 10 мая подписал президент Владимир Путин. На них вызовут граждан, пребывающих в запасе. Два пункта указа, опубликованного на портале правовой информации, содержат гриф «для служебного использования». В остальных пунктах нет данных о сроках проведения сборов и числе людей, которых на них призовут.

В середине апреля Путин подписал закон о создании электронного реестра воинского учета и онлайн-повестках. Согласно проекту постановления Минцифры, система будет создаваться и прорабатываться в течение 2023–2024 годов, а полноценная эксплуатация Министерством обороны запланирована с 1 января 2025 года.

Согласно закону повестка будет считаться врученной через неделю после ее размещения в реестре повесток. Рассылать уведомления будут через «Госуслуги».

По словам Картаполова, система электронного учета будет отлаживаться в том числе во время осеннего призыва в 2023 году. «Вот этот ресурс воинского учета будет формироваться до 2025 года, поэтому не надо никуда спешить», — добавил он.