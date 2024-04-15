Российский моряк с захваченного Ираном судна MSC Aries вышел на связь

Иран захватил судно MSC Ariers в Ормузском проливе 13 апреля. На борту был россиянин Тимофей Колчанов, а также граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии. Колчанов в разговоре с родственниками сообщил, что с ним все хорошо

Захват судна MSC Aries (Фото: Tasnim News Agancy / Keystone Press Agency)

Росcиянин Тимофей Колчанов, работающий старшим механиком на контейнеровозе MSC Ariers, который 13 апреля был захвачен военно-морскими силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Ормузском проливе, вышел на связь: ему выдали телефон, после чего он смог позвонить родственникам. Запись разговора опубликовал телеграм-канал Mash.

По словам моряка, после захвата судна иранцы отрубили интернет и сотовую связь, а также забрали личные телефоны и заклеили камеры. «Короче, нам телефоны на час раздали, я домой отшумелся, сказал, что все нормально. <...> Пить, есть дают. Так, в общем, все хорошо, настолько, насколько это возможно в такой ситуации», — рассказал Колчанов.

Также он сообщил, как при захвате спецназовцы приставили автомат его коллеге — электромеханику-эстонцу — и потребовали отключить связь на борту во время захвата. Тот в ответ рассмеялся, но под давлением товарищей все же выполнил требования.

Контейнеровоз MSC Ariers, который шел под португальским флагом и следовал из порта Халифа в индийский порт Нава-Шева, захватили в субботу. На борту был 38-летний россиянин, а также граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии. Судно относится к компании Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. 13 апреля оно вошло в территориальные воды Ирана.

«Посольство находится в постоянном контакте с местными властями на предмет выяснения всех деталей нахождения российского гражданина Т.С. Колчанова на борту морского судна Aries в целях оказания необходимого консульского содействия», — сообщили ранее в посольстве России в Иране.

Супруга Тимофея Колчанова Мария рассказала изданию 72.ру, что получила сообщение от крюингового агентства (компания по подбору экипажа для рейсов), что члены команды в порядке, они продолжают работать на судне.