Япония решила сохранить участие в российских нефтегазовых проектах
Япония считает важными для энергетической безопасности нефтегазовые проекты в России «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поэтому намерена сохранить участие в них, заявил японский МИД в ежегодной «Синей книге дипломата», где публикуются основные дипломатические тенденции.
«Проекты по разработке нефти и природного газа «Сахалин-1» и «Сахалин-2» являются важными для энергобезопасности Японии с точки зрения обеспечения стабильных поставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и мы намерены сохранять свое участие в них», — говорится в документе.
Вместе с тем Токио планирует поэтапно отказываться от российских энергоносителей, включая уголь и нефть, минимизируя их роль для населения и бизнеса.
В дипломатическом документе также отмечается укрепление связей Японии и НАТО «в ответ на меняющуюся обстановку в области международной безопасности».
В нефтяном проекте «Сахалин-1» (марка Sokol) японскому консорциуму Sodeco (главным акционером выступает правительство Японии, а членами являются частные компании Japex, Itochu, Marubeni, Inpex) принадлежит 30%. Такой же долей владела американская ExxonMobil, однако она в 2022-м заявила о выходе из проекта. Новым управляющим оператором «Сахалина-1» стала «дочка» «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (ей до этого принадлежало 11,5% акций). Все имущество консорциума, который вел проект «Сахалин-1», передали в собственность России.
Также долями в «Сахалин-1» владеют индийская государственная нефтяная компания «ОНГК Видеш Лтд» (20%) и «дочка» «Роснефти» «РН-Астра» (8,5%).
Несмотря на то, что Япония не импортирует топливо в рамках этого проекта, она считает его важным с точки зрения диверсификации поставок и обеспечения стабильных поставок. Об этом осенью 2022 года говорил на тот момент японский министр экономики Ясутоси Нисимура. Он подчеркивал, что Япония на 95% зависит от поставок нефти с Ближнего Востока.
Япония — один из крупнейших в мире импортеров сжиженного природного газа (СПГ) — получает порядка 9% всего закупаемого сжиженного газа. Японские компании Mitsui и Mitsubishi владеют в нем 12,5% и 10% соответственно, они подтвердили участие осенью 2022 года.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники