Япония решила сохранить участие в российских нефтегазовых проектах

Япония решила сохранить доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поскольку считает их важными для энергобезопасности, заявили в МИДе. Вместе с тем Токио планирует достичь независимости от российских энергоресурсов, включая уголь

Япония считает важными для энергетической безопасности нефтегазовые проекты в России «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поэтому намерена сохранить участие в них, заявил японский МИД в ежегодной «Синей книге дипломата», где публикуются основные дипломатические тенденции.

«Проекты по разработке нефти и природного газа «Сахалин-1» и «Сахалин-2» являются важными для энергобезопасности Японии с точки зрения обеспечения стабильных поставок в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и мы намерены сохранять свое участие в них», — говорится в документе.

Вместе с тем Токио планирует поэтапно отказываться от российских энергоносителей, включая уголь и нефть, минимизируя их роль для населения и бизнеса.

В дипломатическом документе также отмечается укрепление связей Японии и НАТО «в ответ на меняющуюся обстановку в области международной безопасности».

В нефтяном проекте «Сахалин-1» (марка Sokol) японскому консорциуму Sodeco (главным акционером выступает правительство Японии, а членами являются частные компании Japex, Itochu, Marubeni, Inpex) принадлежит 30%. Такой же долей владела американская ExxonMobil, однако она в 2022-м заявила о выходе из проекта. Новым управляющим оператором «Сахалина-1» стала «дочка» «Роснефти» — «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (ей до этого принадлежало 11,5% акций). Все имущество консорциума, который вел проект «Сахалин-1», передали в собственность России.

Также долями в «Сахалин-1» владеют индийская государственная нефтяная компания «ОНГК Видеш Лтд» (20%) и «дочка» «Роснефти» «РН-Астра» (8,5%).

Несмотря на то, что Япония не импортирует топливо в рамках этого проекта, она считает его важным с точки зрения диверсификации поставок и обеспечения стабильных поставок. Об этом осенью 2022 года говорил на тот момент японский министр экономики Ясутоси Нисимура. Он подчеркивал, что Япония на 95% зависит от поставок нефти с Ближнего Востока.

Япония — один из крупнейших в мире импортеров сжиженного природного газа (СПГ) — получает порядка 9% всего закупаемого сжиженного газа. Японские компании Mitsui и Mitsubishi владеют в нем 12,5% и 10% соответственно, они подтвердили участие осенью 2022 года.