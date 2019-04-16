Порошенко заявил о росте своего рейтинга накануне второго тура

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у него есть хороший шанс победить во втором туре выборов. В качестве основания он привел в том числе и результаты опросов общественного мнения

Фото: Стрингер / РИА Новости

В ходе эфира на телеканале «112 Украина», в студии которого присутствовал Порошенко, зрителям были показаны результаты опроса общественного мнения. Согласно им, если 12-13 апреля отставание действующего президента от Владимира Зеленского составляло 27%, то спустя два дня разница сократилась до 23%. На это Порошенко заявил, что у него есть шанс победить во втором туре.

«Видя эти цифры, можно сказать, что моя поддержка среди граждан растет, а поддержка моего оппонента падает. Я не хочу спекулировать на эту тему. Главное — выбор украинского народа», — сказал Порошенко.

Исходя из результатов соцопроса, который продемонстрировал телеканал «112 Украина», Зеленского сейчас готовы поддержать 61,9% избирателей, а Порошенко — 38,1%. При этом телеканал не уточнил, кто проводил этот опрос.

Эти данные расходятся с результатами, которые ранее опубликовал Киевский международный институт социологии. Из них следует, что за Зеленского готовы проголосовать более 70% избирателей, а за Порошенко около 25%.