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Chevron $146 (+20,88%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Политика ,  
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Глава МИД Украины заявил о «сталинистской болезни» российского общества
Рекордный уровень положительной оценки деятельности советского лидера говорит о том, что российское общество больно, считает Павел Климкин. В «здоровом обществе» такое невозможно, заявил он, комментируя итоги опроса Левада-центра
Павел Климкин (Фото: Zuma / ТАСС)

«Здоровое общество» не способно любить и славить «тирана-параноика, который беспричинно уничтожил десятки миллионов» человек», обратное свидетельствует о том, что «общество глубоко больно» и перестало различать добро и зло, написал в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Так он прокомментировал свежие результаты опроса Левада-центра, которые показали, что 70% россиян положительно оценивают Иосифа Сталина. «Представьте себе, 46% оправдали убийство миллионов ни в чем не повинных людей, в то время как 45% заявили, что эти жертвы ничем нельзя оправдать. Таким образом, и здесь впервые количество сталинистов превысило количество вменяемых людей», — полагает министр.

По мнению Климкина, российское общество заражено «сталинистской болезнью», и это не случайно: президенту Владимиру Путину «культ Сталина нужен прежде всего для того, чтобы укрепить основу собственного культа, собственной «сильной руки».

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Почти половина российской молодежи не слышала о сталинских репрессиях

Как ранее писал РБК, 51% респондентов заявил об уважении, симпатии к Сталину или восхищению советским лидером. Раздражение, отвращение или страх испытывают 14% респондентов. Доля нейтрально или негативно настроенных по отношению к советскому лидеру людей снижается с 2015 года.

Кроме того, 70% опрошенных назвали его роль в истории страны положительной и только 19% — отрицательной. Оправданными «человеческие жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху», посчитали 46% респондентов. Затруднились ответить 9%. «Сталин воспринимается как царь, который рубил головы ненавистным боярам, и только отдельные невиновные становились жертвами», — прокомментировал ситуацию РБК ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Павел Климкин, социологический опрос, Иосиф Сталин, Левада-центр
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