Глава МИД Украины заявил о «сталинистской болезни» российского общества

Рекордный уровень положительной оценки деятельности советского лидера говорит о том, что российское общество больно, считает Павел Климкин. В «здоровом обществе» такое невозможно, заявил он, комментируя итоги опроса Левада-центра

Павел Климкин (Фото: Zuma / ТАСС)

«Здоровое общество» не способно любить и славить «тирана-параноика, который беспричинно уничтожил десятки миллионов» человек», обратное свидетельствует о том, что «общество глубоко больно» и перестало различать добро и зло, написал в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Так он прокомментировал свежие результаты опроса Левада-центра, которые показали, что 70% россиян положительно оценивают Иосифа Сталина. «Представьте себе, 46% оправдали убийство миллионов ни в чем не повинных людей, в то время как 45% заявили, что эти жертвы ничем нельзя оправдать. Таким образом, и здесь впервые количество сталинистов превысило количество вменяемых людей», — полагает министр.

По мнению Климкина, российское общество заражено «сталинистской болезнью», и это не случайно: президенту Владимиру Путину «культ Сталина нужен прежде всего для того, чтобы укрепить основу собственного культа, собственной «сильной руки».

Как ранее писал РБК, 51% респондентов заявил об уважении, симпатии к Сталину или восхищению советским лидером. Раздражение, отвращение или страх испытывают 14% респондентов. Доля нейтрально или негативно настроенных по отношению к советскому лидеру людей снижается с 2015 года.