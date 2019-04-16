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Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
Роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян, показал опрос Левада-центра. Это рекорд за все годы соответствующих исследований. Почти половина респондентов готовы оправдать репрессии сталинской эпохи
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

С восхищением и уважением

В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК). Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%). Наиболее значительный рост (на 12 процентных пунктов) пришелся на «уважение» — такое отношение к Сталину у 41% респондентов, и оно самое распространенное.

Доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая раздражение, страх или отвращение, втрое ниже — 14%.

Динамика общественного мнения в 2000-е годы свидетельствует о трех периодах преобладания тех или иных оценок персоны Сталина, отмечает социолог Левада-центра Карина Пипия. В начале 2000-х годов отмечалось примерно равное соотношение положительных и негативных мнений. В 2008–2014 годах стало преобладать нейтральное, безоценочное отношение, что, по мнению социологов, свидетельствовало о возросшем равнодушии населения к проблематике сталинизма. Наконец, с 2015 года снижается число нейтрально или негативно настроенных россиян к Сталину.

Те же тенденции видны и по вопросу о признании заслуг Сталина перед страной. По итогам последнего мартовского опроса его роль считают положительной 70% россиян, что является рекордом за все время опросов. Всего 19% оценивают его роль в жизни страны отрицательно.

Положительное отношение к советскому лидеру и его роли в истории страны закрепилось на уровне новой социальной нормы, полагает Пипия. «Если ранее население избегало выражать конкретные оценки или затруднялось ответить, то сейчас все чаще высказываются или поддерживаются положительные суждения о вожде», — отмечает социолог. При этом уровень позитивного отношения к Сталину выше, чем к Брежневу, Горбачеву, Ельцину и другим, добавляет она.

Преимущественно положительные чувства к Сталину и оценки его роли в жизни страны испытывают не только сторонники КПРФ, но и голосовавшие на президентских выборах за Владимира Путина или Владимира Жириновского. Во всех возрастных группах доля опрошенных с позитивным отношением доминирует над долей опрошенных с негативными оценками. Хотя самые молодые респонденты (18–24 года) чаще остальных безразличны к советскому вождю. Осенью 2018 года опрос ВЦИОМа показал, что почти половина (47%) респондентов от 18 до 24 лет никогда не слышали о политических репрессиях в период сталинского правления.

Мифологизация Сталина

Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов связывает рекордную любовь россиян к Сталину с политизацией и расколом общества, что приводит к более радикальным оценкам истории. Этот процесс, по его мнению, поддерживают государственные СМИ, формирующие положительный образ советского вождя.

«Кроме того, Сталин воспринимается в обществе как защитник угнетенных. Население сейчас все больше чувствует себя брошенным, — рассуждает Бызов. — Фигура Сталина начинается восприниматься как символ справедливости и альтернатива нынешней власти, которая оценивается как несправедливая, жестокая и не заботящаяся о людях. Это чисто мифологический образ Сталина, очень далекий от реальной исторической фигуры».

Согласно опросу Левада​-центра, поддержка мнения о неоправданности «человеческих жертв, которые понес советский народ в сталинскую эпоху» (по сути — о признании сталинских преступлений, поясняет Пипия), постепенно снижается — с 49% в апреле 2017 года до 45% в марте нынешнего года. Еще в 2008 году так считали 60% респондентов.

«Сталин воспринимается как царь, который рубил головы ненавистным боярам, и только отдельные невиновные становились жертвами», — поясняет эту тенденцию Леонтий Бызов.

Прошлогодний опрос Левада-центра показал, что количество россиян, которые считают, что в большом количестве погибших в СССР во время Великой Отечественной войны виновато сталинское руководство, уменьшилось в четыре раза по сравнению с 1991 годом. В июне 2018 года ВЦИОМ представил список деятелей начала ХХ века, вызывающих симпатию у россиян, первые три места в нем заняли Николай II (54%), Сталин (51%) и Ленин (49%).

Автор: Владимир Дергачев
Теги: Сталин, Опрос, Левада-центр
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