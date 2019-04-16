Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

Те же тенденции видны и по вопросу о признании заслуг Сталина перед страной. По итогам последнего мартовского опроса его роль считают положительной 70% россиян, что является рекордом за все время опросов. Всего 19% оценивают его роль в жизни страны отрицательно.

Положительное отношение к советскому лидеру и его роли в истории страны закрепилось на уровне новой социальной нормы, полагает Пипия. «Если ранее население избегало выражать конкретные оценки или затруднялось ответить, то сейчас все чаще высказываются или поддерживаются положительные суждения о вожде», — отмечает социолог. При этом уровень позитивного отношения к Сталину выше, чем к Брежневу, Горбачеву, Ельцину и другим, добавляет она.

Преимущественно положительные чувства к Сталину и оценки его роли в жизни страны испытывают не только сторонники КПРФ, но и голосовавшие на президентских выборах за Владимира Путина или Владимира Жириновского. Во всех возрастных группах доля опрошенных с позитивным отношением доминирует над долей опрошенных с негативными оценками. Хотя самые молодые респонденты (18–24 года) чаще остальных безразличны к советскому вождю. Осенью 2018 года опрос ВЦИОМа показал, что почти половина (47%) респондентов от 18 до 24 лет никогда не слышали о политических репрессиях в период сталинского правления.

Мифологизация Сталина

Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов связывает рекордную любовь россиян к Сталину с политизацией и расколом общества, что приводит к более радикальным оценкам истории. Этот процесс, по его мнению, поддерживают государственные СМИ, формирующие положительный образ советского вождя.

«Кроме того, Сталин воспринимается в обществе как защитник угнетенных. Население сейчас все больше чувствует себя брошенным, — рассуждает Бызов. — Фигура Сталина начинается восприниматься как символ справедливости и альтернатива нынешней власти, которая оценивается как несправедливая, жестокая и не заботящаяся о людях. Это чисто мифологический образ Сталина, очень далекий от реальной исторической фигуры».

Согласно опросу Левада​-центра, поддержка мнения о неоправданности «человеческих жертв, которые понес советский народ в сталинскую эпоху» (по сути — о признании сталинских преступлений, поясняет Пипия), постепенно снижается — с 49% в апреле 2017 года до 45% в марте нынешнего года. Еще в 2008 году так считали 60% респондентов.

«Сталин воспринимается как царь, который рубил головы ненавистным боярам, и только отдельные невиновные становились жертвами», — поясняет эту тенденцию Леонтий Бызов.

Прошлогодний опрос Левада-центра показал, что количество россиян, которые считают, что в большом количестве погибших в СССР во время Великой Отечественной войны виновато сталинское руководство, уменьшилось в четыре раза по сравнению с 1991 годом. В июне 2018 года ВЦИОМ представил список деятелей начала ХХ века, вызывающих симпатию у россиян, первые три места в нем заняли Николай II (54%), Сталин (51%) и Ленин (49%).