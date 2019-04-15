Савченко сочла «смешным и гадким» выступление Порошенко на «Олимпийском»

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую власти Украины подозревают в подготовке терактов и покушениях на руководство страны, на своей странице в Facebook раскритиковала поведение действующего президента Петра Порошенко на стадионе «Олимпийский» 14 апреля.

Пост Савченко в Facebook — запись трансляции заседания Броварского межрайонного суда, где решается вопрос о продлении меры пресечения нардепу по делу о подготовке вооруженного переворота в стране. «Бегать с рупором желто-голубым — это очень хорошо, показывать, что ты с народом — тоже очень хорошо. <...> Это было смешно и гадко», — заявила Савченко и добавила, что украинскому президенту не хватало «грейдера как в 2014 году», чтобы вылезть и «начать снова делать революцию».

14 апреля Порошенко приехал на «Олимпийский» для проведения дебатов со своим оппонентом во втором туре президентских выборов (состоится в воскресенье, 21 апреля), актером Владимиром Зеленским. Он выступил перед избирателям и в том числе рассказал, что будет делать в случае поражения на выборах. Зеленский на стадион не приехал — изначально стороны договорились о дебатах 19 апреля, однако позднее действующий президент начал настаивать на дате 14 апреля.

Савченко с марта 2018 года находится под арестом. Ей вменяют попытку госпереворота, подготовку покушения на Порошенко и нескольких терактов.