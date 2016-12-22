Минобороны назвало число выпущенных для отражения удара по Сирии ракет

В ходе отражения атаки стран Запада на Сирию силы ПВО этой страны использовали 112 ракет, большинство из которых достигли цели и уничтожили крылатые ракеты стран НАТО. Использовалась при этом и созданная в России система «Панцирь»

Игорь Конашенков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

На брифинге 16 апреля представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал о том, что в ходе атаки на Сирию западные союзники (США, Великобритания и Франция) использовали 103 ракеты и управляемые авиабомбы. Об этом говорится в заявлении представителя ведомства, поступившем в РБК.

По словам Конашенкова, для уничтожения ракет Дамаск применил созданные в СССР системы С-200, С-125, «Оса», «Квадрат», «Бук» и «Стрела», а также разработанную в России систему «Панцирь». «Из «Панциря-С1» выпущено 25 ракет, поразили 23 цели. «Бук» — выпущено 29, поразили 24 цели. «Оса» — выпущено 11, поразили пять целей. С-125 — выпущено 13, поразили пять целей. «Стрела-10» — выпущено пять, поразили три цели. «Квадрат» — выпущено 21, поразили 11 целей. С-200 — выпущено восемь ракет, целей не поразили», — заявил он.

Конашенков также напомнил, что удары 14 апреля планировалось нанести по «трем сирийским объектам». «То есть по 30 и более крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля» на каждую цель», — добавил он. По его словам, эти заявления «вызывают большой скепсис», так как все сирийские объекты не являются «заглубленными или хорошо защищенными», поэтому для уничтожения каждого такого объекта нужно «не более десяти ракет».

Остальными целями коалиции стали аэродромы сирийской армии в различных районах. На них были направлены 73 ракеты, из которых 66 были сбиты.

Министерство обороны России с утра 14 апреля, когда были нанесены удары по Сирии, ​указывало на их неэффективность. В частности, в отражении ударов участвовали системы ПВО, произведенные в СССР, говорили в Минобороны. При этом в Москве подчеркивали, что расположенные в стране российские системы в отражении атаки не участвовали, поскольку ракеты и авиабомбы не оказывались в зоне их ответственности. В итоге были сбиты или не попали в цель 70 из 103 ракет, говорили в российском Генштабе.

В Лондоне и Вашингтоне с такими оценками не согласились, указав на высокую эффективность своей атаки. «Операция, проведенная прошлой ночью, была успешной. Мы не потеряли ни одного самолета, все цели были поражены», — заявила представитель Пентагона Дана Уайт. По ее словам, также не была сбита ни одна ракета.

В свою очередь, представитель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи назвал сирийский ответ неэффективным во всех отношениях. «Обычно они начинали запускать свои противоракеты уже после того, как наши поражали цель», — сказал он.