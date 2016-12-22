Чистка кадров: зачем новый глава Кузбасса уволил вице-губернаторов

Назначенный врио главы Кузбасса после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Сергей Цивилев отправил в отставку четырех вице-губернаторов. Это может привести к конфликту с его предшественником Аманом Тулеевым, считают региональные эксперты

Сергей Цивилев (Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ)

​О своем решении уволить четырех вице-губернаторов, а остальных членов коллегии администрации Кемеровской области перевести в статус временно исполняющих обязанности Сергей Цивилев, врио губернатора Кемеровской области, объявил в понедельник утром, 16 апреля.

«В соответствии с принятыми в минувшую пятницу решениями с главами муниципалитетов о том, что Кузбасс должен стать регионом номер один за Уралом, сегодня приступили к реорганизации системы управления администрации Кемеровской области», — цитирует Цивилева пресс-служба областной администрации. В минувшую пятницу Цивилев провел первую встречу с главами муниципалитетов на своем новом посту и представил план развития региона.

Сергей Цивилев в понедельник был недоступен для оперативного комментария.

Президент Владимир Путин назначил Цивилева, в прошлом топ-менеджера и совладельца угольной компании «Колмар», делового партнера Геннадия Тимченко, временно исполняющим обязанности губернатора после отставки Амана Тулеева 1 апреля. Тулеев, который возглавил регион еще при Борисе Ельцине и в общей сложности руководил им более 20 лет, вскоре после этого стал спикером областного парламента.

Причина отставок

В отставку отправлены Валерий Цой, Алексей Кожевин, Елена Жидкова и Дмитрий Кудряшов. Цой занимался вопросами здравоохранения, Кожевин — координацией работы правоохранительных органов и органов военного управления, Жидкова отвечала за агропромышленный комплекс, а Кудряшов — за сферу ЖКХ и дороги.

Отставки вице-губернаторов были ожидаемыми, считает член регионального парламента Кемеровской области от ЛДПР и председатель экспертного совета фонда «Сибирская политика» Игорь Украинцев, который единственный в областном парламенте голосовал против назначения Амана Тулеева спикером.

У Тулеева было очень много заместителей по сравнению с главами других регионов, напомнил РБК бывший мэр города Кемерово Валерий Ермаков. Он допускает, что новый губернатор может сократить их число, а некоторые позиции — объединить, например совместить здравоохранение с соцполитикой.

С Ермаковым согласен кузбасский политолог Александр Коновалов. По его мнению, при Тулееве коллегия администрации «была раздута», а максимальное количество вице-губернаторов при нем составляло 16 человек, «включая такие должности, как заместитель по взаимодействию с федеральными органами госвласти». «Так как многие заместители фактически курировали или курируют один департамент, если часть сократить — ничего страшного не произойдет», — добавил он.

По словам Коновалова, некоторые из отправленных в отставку вице-губернаторов были «наиболее близкими соратниками Тулеева». К таковым он относит Цоя, который «курировал весь процесс лечения Тулеева в прошлом году», и управляющего делами администрации Александра Мартусова, «который обеспечивал всю хозяйственную деятельность администрации». Мартусов, не исключает Коновалов, может после увольнения перейти на работу в аппарат возглавляемого Тулеевым областного Совета народных депутатов.

Последующие шаги в реорганизации

Цивилев отправил в отставку всю коллегию администрации, обращает внимание Коновалов. «Это означает, что все заместители находятся в статусе исполняющих обязанности, а у самого Цивилева развязаны руки, — пояснил он. — Это тест-драйв — как сможет показать себя каждый из заместителей». Поэтому, по мнению политолога, в ближайшее время среди вице-губернаторов могут произойти новые отставки, «скорее всего, связанные с социальным блоком, потому что к нему очень много вопросов».

Смысл назначения Цивилева и заключался в том, чтобы существенным образом перестроить систему управления Кузбассом, где у Тулеева работала своя политическая машина, уверен Петров. «Его [Цивилева] и ввели как внешнего человека, чтобы он мог радикально изменить ситуацию. Отставка Тулеева в этом смысле чем-то похожа на отставку Лужкова, когда новый [глава региона], назначенный исполняющим обязанности, коренным образом реформирует команду в ситуации, где старый глава в какой-то мере сохраняет рычаги влияния», — пояснил он.

В команде Тулеева значимым был лишь он сам, все остальные были «винтиками», считает руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров. «Сейчас меняют не просто отраслевых замов, а меняют систему управления. Здесь [в Кемеровской области], по-видимому, рано или поздно придется менять всех. Удалось ли Цивилеву найти тех людей из старой команды Тулеева, которые готовы играть в новой команде и по новым правилам — это большой вопрос», — отметил Петров.

Сергей Цивилев (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Своей команды у Цивилева пока нет, отмечает Украинцев. Коновалов также «не видел ни одного человека», которого Цивилев привез бы в регион как члена своей команды.

Что касается дальнейших шагов Цивилева по реформированию системы управления областью, то он, к примеру, мог бы упразднить коллегию администрации, считает Украинцев. В Кемеровской области это высший орган исполнительной власти, состоящий из губернатора и его заместителей, а регионального правительства как такового нет, роль региональных министров играют начальники департаментов администрации. Создание правительства могло бы привести к росту их полномочий, отмечает Украинцев. «Если они будут министрами, они смогут больше. Это давно назревший вопрос, все соседи у нас давно организовали правительства, а у нас до сих пор коллегия с бесконечным количеством заместителей губернатора и с таким же количеством департаментов, непонятно кому подчиняющихся», — сказал он.

Осложнение отношений с Тулеевым

После избрания Тулеева спикером местного совета «обозначилась линия противостояния» законодательного органа и администрации губернатора, считает Украинцев. Осенью источники, близкие к Кремлю, говорили РБК, что Тулеева собирались «с почетом проводить на пенсию» после президентских выборов. Федеральный чиновник после отставки Тулеева и перехода его на должность спикера местного заксобрания рассказывал РБК, что Тулеев «не будет принимать никакого участия в управлении регионом». «Из этого исходят и Кремль, и сам Тулеев», — подчеркнул собеседник РБК.

Однако после избрания спикером не исключено, что Тулеев не будет мириться с церемониальной ролью, предполагает Украинцев. Решение Цивилева об отставке вице-губернаторов — это в том числе следствие «довольно серьезной растерянности», так как возвращение Тулеева в региональный парламент не было частью стартового плана, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

По мнению Коновалова, кадровая политика может стать причиной дальнейших конфликтов между Тулеевым и Цивилевым. Прежний губернатор заявил, что оставляет Цивилеву «команду профессионалов», а тот «ее рушит», говорит Коновалов. «Не исключено, что Тулеев будет выражать свою обиду на такие кадровые решения», — считает он.

К моменту сдачи материала Аман Тулеев не ответил на запрос РБК.​