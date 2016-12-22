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Аваков рассказал о «тактике мелких шагов» по возвращению Донбасса
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Аваков рассказал о «тактике мелких шагов» по возвращению Донбасса
Политический кризис на Украине, 11:18
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Аваков рассказал о «тактике мелких шагов» по возвращению Донбасса
Глава МВД Украины предложил собственный поэтапный план возвращения Донбасса Украине. Его частью является поражение в гражданских правах бывших жителей самопровозглашенных республик

Глава МВД Украины Арсен Аваков в беседе с журналистами «Украинской правды» представил собственный план возвращения Донбасса по контроль Киева.

Говоря о варианте силового возвращения региона, Аваков отметил, что Киев не может планировать военную операцию не учитывая риск полномасштабного столкновения с Россией. Министр представил и свой вариант развития подобного кризиса: «Например, силами двух оккупационных армий, бронетанковым кулаком, который больше чем бронетанковые силы Великобритании, российские наемники начнут атаку — к примеру, на Мариупольском направлении или на Краматорск. Это будет очень тяжелая миссия для Российской Федерации, потому что мы не в 2014 году. Но все равно нужно понимать, что соотношение наших сил и РФ очень разное».

В таких условиях, полагает Аваков, следует придерживаться постепенного перехода территорий Донбасса под контроль Украины. Возвращение региона под контроль Киева, по его мнению, должно идти поэтапно, город за городом. «У меня есть свой план. Он называется «тактика мелких шагов, которым аплодируют все». Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса. «Голубых касок» столько нет — на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район», — пояснил он.

По плану министра, вначале в район, возвращаемый под контроль Киева, должны входить миротворцы. Они будут вместе с украинскими пограничниками блокировать эту территорию от сил ЛНР и ДНР. Вслед за этим в населенный пункт будут входить украинские чиновники и организовывать выборы в органы местного самоуправления. «Пофиг, кто победил на этих выборах. Я глубоко убежден, что на местных выборах там в большинстве случаев выберут кого-то с откровенно проимперскими взглядами. Но, в стратегической перспективе, это не так и важно. Главное — сформировать переходную администрацию: на основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины», — рассказал Аваков. Подобная методика должна повторяться раз за разом, пока вся территория Донбасса не перейдет под контроль Украины.

Глава украинского МВД также предположил, что вначале жители Донбасса будут поражены в своих правах. «Я думаю, что люди с оккупированных территорий будут поражены в правах в отношении выборов в центральные органы власти — парламента, президента и так далее. Но это нормальная международная практика», — заявил он. Позднее, по мере возвращения к мирной жизни, местные жители будут «вступать в гражданские права нормальных украинцев».

О подготовке к «деоккупации Донбасса» Аваков заявлял в начале апреля. Тогда он также отмечал, что существует несколько сценариев этого процесса. При этом сама операция возврата территорий ДНР и ЛНР должна быть не военной, а полицейской.

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Политика

В феврале на Украине вступил в силу так называемый закон о реинтеграции Донбасса. Этот документ возлагает всю ответственность за ущерб, нанесенный территориям ДНР и ЛНР на Россию и признает Москву оккупантом востока Украины. Кроме того, закон подразумевает переформатирование военной операции Киева против самопровозглашенных республик. На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко сообщил, что формат операции будет изменен уже 30 апреля. На смену Антитеррористической операции (АТО) придет Операция объединенных сил (ООС).

Комментируя закон о реинтеграции Донбасса, МИД России заявлял, что ​этим документом Киев «фактически перечеркнул минские соглашения» и «подтвердил свою нацеленность на силовое решение конфликта». Вместе с тем Москва поддерживает идею о вводе миротворцев на восток Украины. «Мы как минимум не против, но нужно договариваться с этими непризнанными республиками, идите тогда и с ними договоритесь», — комментировал предложенный Меркель план по вводу миротворцев президент Владимир Путин. 

В Москве также последовательно отвергают утверждения о том, что на территории Донбасса действуют подразделения российских ВС. 

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Арсен Аваков , Донбасс
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