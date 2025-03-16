На Украине сменили начальника Генштаба ВСУ
Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) назначили экс-командующего объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова, следует из указа президента Владимира Зеленского.
Как уточнили в украинском Генштабе, перед Гнатовым поставлены задачи по повышению эффективности управленческой вертикали ВСУ, в частности в процессе реорганизации и внедрения корпусной структуры, оперативности в принятии и реализации решений ставки верховного главнокомандующего и воплощению боевого опыта в планировании и управлении войсками.
С февраля 2024 года эту должность занимал генерал-майор Анатолий Баргилевич. Он станет генеральным инспектором Минобороны Украины.
«Новый генеральный инспектор получил важные задачи по контролю за процессами реформ, которые внедряются в армии, проверкой соблюдения законодательства и принятых решений в системе Минобороны с учетом его богатого управленческого опыта, полученного в Вооруженных Силах», — сообщили в Генштабе.
Гнатов окончил Харьковский институт танковых войск. С 2016 по 2021 годы он был начальником штаба и командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты, после — заместителем командующего и командующим войсками оперативного командования «Юг» и «Восток» Сухопутных войск ВСУ. Как уточнял «24 канал», Гнатов руководил обороной Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР и Николаева, а также боевыми действиями в Херсонской области.
С июня 2024 года до конца января 2025 года он командовал объединенными силами ВСУ и группировкой «Хортица» (действовала в направлениях Курахово и Великой Новоселки в ДНР). Его отставка произошла после взятия российскими войсками Курахово и Великой Новоселки. Зеленский, комментируя кадровые перестановки, подчеркивал, что «Хортица» отвечает за «самые жесткие направления боев».
После этого Гнатов получил должность, связанную с обучением и связью, писал Reuters. По данным украинского Генштаба, до нынешнего назначения он был заместителем Баргилевича.
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