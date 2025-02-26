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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ генерала Гнатова
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский уволил генерала Гнатова, которого месяц тому назад назначил заместителем начальника Генштаба. Тогда же президент заменил Гнатова на посту командующего группировкой «Хортица» в Донбассе генералом Драпатым
Андрей&nbsp;Гнатов
Андрей Гнатов (Фото: Министерство обороны Украины / wikipedia.org)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами (ОС) ВСУ Андрея Гнатова, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Командующим ОС генерал-майор был с июня прошлого года, одновременно он командовал группировкой «Хортица» (действовала в направлениях Курахово и Великой Новоселки в ДНР).

В конце января Зеленский назначил Гнатова заместителем начальника Генштаба. На его место на посту командующего «Хортицей» был выбран генерал-майор Михаил Драпатый.

До прихода на пост командующего ОС Гнатов занимал должности начальника штаба — заместителя командующего войсками оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ (с 2022 года). «24 канал» отмечает, что Гнатов руководил обороной Артемовска (Бахмута) в ДНР и Николаева, а также боевыми действиями в Херсонской области.

Гнатов — выпускник Харьковского института танковых войск. В 2016 — 2018 годах он был начальником штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты, с 2018 по 2021-й командовал этой же бригадой.

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Фото:РИА Новости

Зеленский, сменив Гнатова на посту командующего «Хортицей», отмечал, что в ее зоне ответственности находятся «самые жесткие направления боев». О взятии Курахово под контроль российскими военными было объявлено за три недели до назначения Драпатого, Великой Новоселки — за несколько часов.

Драпатый командовал сухопутными войсками, он сохранил этот пост после назначения в «Хортицу». Генерал известен как командующей обороной под Харьковом весной 2024-го и боевыми действиями в Херсонской области в 2022-м.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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