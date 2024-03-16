Рогов сообщил о взрыве у здания с избирательным участком в Бердянске

В Бердянске взрывом повреждена стена здания, где размещен избирательный участок, пострадавших нет. Взрыв прогремел после закрытия участка. По данным ЦИК, в 20 регионах ящики с бюллетенями пытались поджечь или залить жидкостями

Выборы президента России на избирательном участке в Бердянске (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

В Бердянске Запорожской области вблизи здания, где расположен один из избирательных участков, прогремел взрыв, сообщил в своем телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, взорвалось самодельное устройство.

«Взрывом была повреждена стена здания, в котором расположен избирательный участок. Слава богу, жертв нет, никто не пострадал», — написал Рогов. Злоумышленники «действовали скрытно и трусливо», дожидаясь, пока участок будет закрыт, добавил он.

Кроме того, на 29 участках в 20 регионах попытались поджечь или залить жидкостями ящики с бюллетенями, безвозвратно испорчено 214 бюллетеней. Как рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, хакеры совершали атаки на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «<...> Основным ударам подвергался непосредственно портал голосования — 130 тыс. атак. Почти 30 тыс. атак — на портал наблюдения за ДЭГ», — уточнила глава ЦИК.

Несколько россиян, которые пытались помешать процессу голосования, арестованы. В Санкт-Петербурге суд арестовал девушку, бросившую коктейль Молотова ко входу избирательного участка, в результате загорелась табличка с информацией о выборах. В Москве арестована девушка, которая вылила жидкость в урну с бюллетенями.

Памфилова просила усилить охрану избирательных участков из-за нападений.