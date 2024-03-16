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Военная операция на Украине ,  
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МИД объяснил учащение атак Киева на российские регионы

МИД: ВСУ интенсифицировали атаки, чтобы выпросить у Запада больше денег
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы президента России
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва
Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили атаки на российские регионы, включающие в себя обстрелы гражданской инфраструктуры и попытки проникновения диверсантов, чтобы выпросить у Запада еще больше финансовой помощи и вооружений. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

«Очевидно, что коррумпированный режим в Киеве интенсифицировал свои террористические действия в связи с проходящими в России президентскими выборами, чтобы показать западным кураторам свою активность и выпросить еще больше финансовой помощи и смертоносных вооружений», — говорится в сообщении,.

В министерстве добавили, что все попытки повлиять на ход голосования с помощью террористических методов фиксируются, будут проведены необходимые расследования, а исполнители таких атак понесут наказание.

«МИД России решительно осуждает кровавые преступления киевского режима против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. <...> Непрекращающиеся обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры нашей страны имеют целью срыв процесса волеизъявления мирного населения, запугивание людей и лишение их возможности проголосовать», — подчеркнули в МИДе.

Материал дополняется.

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Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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