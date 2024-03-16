Захарова заявила, что санкции против независимой России будут всегда

Западные санкции против России будут оставаться всегда, пока страна проводит «независимый курс», сообщила Мария Захарова. ЕС сейчас готовит 14-й пакет антироссийских санкций

Мария Захарова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Санкции Запада против России будут оставаться всегда, пока страна проводит «независимый курс», но поиск путей минимизации их последствий продолжится. Об этом официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила ТАСС.

«У нас 18 тыс. санкций. Вы понимаете, что этот процесс не зависит ни от чего, кроме одного: если Россия будет проводить независимый курс, нацеленный на собственное развитие», — подчеркнула дипломат в ответ на вопрос о планах ЕС согласовать новые санкции в отношении России 18 марта.

Она сообщила, что при введении санкций Россия каждый раз ищет пути минимизации ущерба для страны.

«Санкции будут. Если только мы объявим, что готовы все, что у нас есть, все наши ресурсы, все наши недра, все наши возможности отдать в использование даровое вот этому самому империалистическому коллективному Западу, тут же мы станем хорошие. Все. И так было исторически», — рассказала представитель МИДа.

Ранее «РИА Новости» сообщило со ссылкой на высокопоставленный европейский источник в Брюсселе, что ЕС планирует принять 14-й пакет санкций против России, который включит новые меры по борьбе с обходом введенных ранее антироссийских ограничений. Он уточнил, что главы МИД стран ЕС планируют сделать это на встрече 18 марта. «Мы рассчитываем, что в ходе встречи будет достигнуто политическое соглашение», — рассказал источник.

В конце февраля депутат Европарламента от Чехии Томаш Здеховски сообщил «Известиям», что ЕС может принять 14-й пакет санкций против России в начале июня. По его информации, пакет будет включать целевые меры против конкретных секторов экономики. Другой депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич в беседе с газетой не исключил, что новый пакет ограничений может быть принят до выборов в Европарламент, которые пройдут 6–9 июня. Депутат от Германии Гуннар Бек рассказал изданию, что санкции могут согласовать в июне или даже раньше.

О том, что ЕС начнет работу над 14-м пакетом санкций, сообщил Euractiv со ссылкой на дипломатические источники еще до официального объявления 13-го пакета ограничений, который был введен 23 февраля. В него вошли 106 физических и 88 юридических лиц, под экспортные ограничения попали торговавшие с Россией компании из Китая, Индии, Сербии, Турции, Казахстана, Таиланда и Шри-Ланки.