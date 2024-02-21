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Война санкций ,  
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В ЕС анонсировали новый пакет санкций до утверждения предыдущего

Euractiv: ЕС начнет обсуждение 14-го пакета против России в ближайшие недели
Сюжет
Война санкций
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Европейский союз в ближайшее несколько недель начнет работу над 14-м пакетом санкций против России, пишет Euractiv со ссылкой на дипломатические источники. 13-й пакет еще не утвержден, но послы стран ЕС его уже согласовали.

Издание EUObserver со ссылкой на источники также сообщает, что обсуждение 14-го пакета санкций против России ведется. 

13-й пакет санкций ЕС против России затрагивает три компании из Китая, одну из Индии, предприятия на Шри-Ланке, в Турции, Таиланде, Сербии и Казахстане, пишет Financial Times. По данным Euractiv, ограничительные меры также вводятся против министра обороны КНДР Кан Сун Нама и российских транспортных компаний.

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