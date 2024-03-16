Россия предупредила Армению о рисках «антироссийской политики»

Россия много раз приходила на помощь Армении и прошла «проверку на прочность» в отношениях с Ереваном, заявила Захарова. Москва предупреждает республику о рисках быть втянутой в «антироссийскую политику» Запада

Мария Захарова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Россия много раз приходила на помощь Армении и предпринимала усилия для прекращения военных действий, поэтому у Еревана нет причин сомневаться в искренности намерений Москвы, заявила в интервью «РИА Новости» представитель МИДа Мария Захарова.

Москва прошла «проверку на прочность» в отношениях с Ереваном и может дать «исторический ответ» на подобные сомнения, сказала Захарова. «Это то количество наших ребят, которые защищали Армению. И те усилия российского руководства и лично президента России Владимира Путина, которые он вложил для того, чтобы неоднократно прекращать кровопролитие в этом регионе», — отметила она.

В то же время, сказала Захарова, западные государства дают обещания Армении о том, что «защитят, помогут и так далее, причем почему-то защитят от России». Такую готовность выражал, в частности, замминистра обороны Британии Джеймс Хиппи, что в МИДе восприняли как стремление Лондона «превратить Армению в инструмент проводимой им в регионе линии, направленной против Москвы». По словам дипломата, Москва в контактах с Ереваном предупреждает республику о рисках быть втянутой в «антироссийскую политику» западных стран; армянская сторона восприняла некоторые доводы, «даже были приняты определенные меры».

По мнению Захаровой, выход Армении из ОДКБ не соответствует ее национальным интересам; подобные решения нужно принимать, учитывая реальные нужды страны, а «не поддаваться на искушение какой-нибудь очередной инсценировки по западным сценариям».

В феврале премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна фактически заморозила свое участие в ОДКБ. Он предупредил, что Ереван покинет организацию, если ОДКБ не прояснит свое отношение к конфликту Армении и Азербайджана.

9 марта глава МИД республики Арарат Мирзоян заявил, что власти страны, учитывая события последних лет, обсуждают «новые возможности», в том числе вступление в Евросоюз. Европарламент принял резолюцию об укреплении связей с Арменией и призвал ЕС подумать над предоставлением стране статуса кандидата.