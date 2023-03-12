В Израиле на акции против судебной реформы Нетаньяху вышли около 500 тыс. человек

В Израиле на акции против судебной реформы вышли около 500 тыс. человек

На акции протеста против судебной реформы по всему Израилю вышли около 500 тыс. человек, сообщают Times of Israel и Haaretz со ссылкой на данные организаторов акций.

В израильских городах наблюдалось рекордное количество участников митингов, отмечает The Jerusalem Post. Например, в Хайфе на улицы вышли около 50 тыс., в Раанане — 9 тыс. в Кирьят-Оно — 3,5 тыс. В столице страны Тель-Авиве в митинге участвовали 250 тыс. человек.

Израильтяне выходят на протесты десятую неделю подряд. Поводом стала попытка правительства провести судебную реформу. Она дает кабинету министров право решающего голоса при выборе судей и ограничивает возможности Верховного суда по отмене директив и законов.

Оппозиция считает, что реформа угрожает демократическим ценностям страны. По мнению правительства, она, напротив, поможет восстановить баланс между ветвями власти. Премьер Биньямин Нетаньяху в январе говорил, что реформа, несмотря на вызванный резонанс, будет утверждена.

Президент Израиля Ицхак Герцог в середине февраля заявил, что страна находится «на грани общественного и конституционного коллапса», и призвал граждан «воздерживаться от насилия, тем более насилия в отношении государственных служащих и избранных должностных лиц».