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Башар Асад прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Президент Сирии Башар Асад приехал в Москву, 15 марта он проведет переговоры с Путиным
Башар Асад (в центре)
Башар Асад (в центре) (Фото: syrianpresidency / Instagram (владелец соцсети Meta признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена))

Президент Сирии Башар Асад прибыл c официальным визитом в Москву, следует из сообщения офиса Асада в социальной сети Instagram (владелец соцсети Meta признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена).

«Президент Башар Асад прибыл в Москву сегодня вечером с официальным визитом в Российскую Федерацию. Во время него он проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным», — говорится в сообщении канцелярии.

Переговоры глав государств запланированы на 15 марта, сообщил Кремль.

Обсуждать они будут «актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества» в разных сферах — экономической, политической и гуманитарной, также Путин и Асад затронут «перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее».

О подготовке визита Асада в Москву в начале марта писали «Ведомости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах и собеседника, близкого к администрации президента.

Предыдущий визит президента Сирии в Москву состоялся в сентябре 2021 года, до начала боевых действий на Украине. Тогда Кремль визит официально не анонсировал.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснял, что так поступили, исходя из соображений безопасности. Информацию о визите Асада в Москву пресс-служба Кремля распространила только после его возвращения в Сирию.

Теги
Башар Асад Владимир Путин Москва Кремль переговоры
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