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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Гуаидо объявил о захвате контроля над компанией Citgo
Гуаидо заявил, что получение Citgo лицензии американского Минфина — это знак спасения важного для всей Венесуэлы актива. Контроль оппозиции над компанией, по его словам, означает, что Мадуро не сможет окончательно ее разворовать
Фото: Jonathan Bachman / Reuters

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо в своем Twitter сообщил, что оппозиция получила контроль над нефтяной компанией Citgo, «дочкой» национальной венесуэльской нефтекомпании PDVSA.

«Они (власти Венесуэлы. — РБК) хотели украсть все, но мы уже получили контроль над Citgo и лицензию на продолжение работы компании, тем самым мы спасли важный национальный актив. Они хотят, чтобы мы покинули улицы, но завтра мы все объединимся, чтобы остановить узурпатора», — написал он.

Таким образом Гуаидо прокомментировал сообщение о том, что Минфин США продлил срок разрешения проведение операций с Citgo на 18 месяцев. Решение об этом было принято 14 марта. В пресс-релизе Минфина США отмечалось, что это «позволит и дальше Citgo осуществлять операционную деятельность, не допуская при этом получение какой-либо выгоды нелегитимным режимом Мадуро».

Citgo — действующая в США дочка венесуэльской PDVSA, находящейся под жесткими санкциями с января 2019 года. В соответствии с условиями санкций, Citgo может продолжать работу, однако все полученные ею средства должны оставаться на заблокированных в США счетах, она не может переводить средства материнской компании в Венесуэлу. Условием снятия ограничений в Вашингтоне называли передачу контроля над PDVSA оппозиции. В конце февраля Citgo формально разорвала отношения с PDVSA

Из-за ущерба от санкций Citgo была вынуждена начать поиски внешнего финансирования. 8 марта стало известно, что Citgo рассчитывает получить кредит на сумму в $1,2 млрд. Эти деньги должны помочь компании рефинансировать текущую задолженность. Citgo уже обратилась в американскую независимую инвесткомпанию Houlihan Lokey. Ожидается, что сделка будет закрыта 22 марта.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Citgo, PDVSA, Хуан Гуаидо
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