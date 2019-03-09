СМИ узнали о планах американской «дочки» PDVSA взять кредит на $1,2 млрд

Предполагается, что он поможет компании рефинансировать займ на сумму $900 млн и кредиторскую задолженность на $320 млн. Взять кредит в Citgo планируют к концу марта

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«Дочка» венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA (Petroleos de Venezuela SA) в США Citgo Petroleum Corp. рассчитывает получить кредит в размере $1,2 млрд для финансирования своей деятельности. Об этом со ссылкой на данные из презентации, которую представил инвесторам вице-президент Citgo по финансовым вопросам Кертис Роу, сообщает Bloomberg. Необходимость подобной ссуды агентство объясняет тем, что американские санкции наносят ущерб материнской компании Citgo.

Чтобы найти кредиторов, которые помогли бы американской «дочке» PDVSA рефинансировать уже имеющиеся у нее банковские кредитные линии со сроком погашения в этом году, Citgo обратилась в американскую независимую инвесткомпанию Houlihan Lokey (предоставляет финансовые услуги), отмечает агентство. По его данным, ожидается, что сделка будет закрыта 22 марта.

Согласно презентации Citgo, за счет пятилетнего кредита компания сможет выплачивать купон на 4,5–5,5 процентных пункта выше ставки Лондонского рынка межбанковских кредитов (ЛИБОР). Заем может быть выдан компании по цене 99 центов за доллар. Вырученные средства будут использованы для обеспечения «общих требований к оборотному капиталу» и «постоянной ликвидности» Citgo, уточняет Bloomberg.

Новый кредит, как указывалось в представленных инвесторам материалах, заменит «дочке» PDVSA возобновляемый кредит на сумму $900 млн и кредиторскую задолженность на $320 млн.