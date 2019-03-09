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СМИ узнали о планах американской «дочки» PDVSA взять кредит на $1,2 млрд
Предполагается, что он поможет компании рефинансировать займ на сумму $900 млн и кредиторскую задолженность на $320 млн. Взять кредит в Citgo планируют к концу марта
Фото: Erwin Seba / Reuters

«Дочка» венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA (Petroleos de Venezuela SA) в США Citgo Petroleum Corp. рассчитывает получить кредит в размере $1,2 млрд для финансирования своей деятельности. Об этом со ссылкой на данные из презентации, которую представил инвесторам вице-президент Citgo по финансовым вопросам Кертис Роу, сообщает Bloomberg. Необходимость подобной ссуды агентство объясняет тем, что американские санкции наносят ущерб материнской компании Citgo.

Чтобы найти кредиторов, которые помогли бы американской «дочке» PDVSA рефинансировать уже имеющиеся у нее банковские кредитные линии со сроком погашения в этом году, Citgo обратилась в американскую независимую инвесткомпанию Houlihan Lokey (предоставляет финансовые услуги), отмечает агентство. По его данным, ожидается, что сделка будет закрыта 22 марта.

Согласно презентации Citgo, за счет пятилетнего кредита компания сможет выплачивать купон на 4,5–5,5 процентных пункта выше ставки Лондонского рынка межбанковских кредитов (ЛИБОР). Заем может быть выдан компании по цене 99 центов за доллар. Вырученные средства будут использованы для обеспечения «общих требований к оборотному капиталу» и «постоянной ликвидности» Citgo, уточняет Bloomberg.

Новый кредит, как указывалось в представленных инвесторам материалах, заменит «дочке» PDVSA возобновляемый кредит на сумму $900 млн и кредиторскую задолженность на $320 млн.

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Представители Houlihan Lokey, Citgo и Министерства финансов Венесуэлы на запросы агентства не ответили.

В следующем месяце PDVSA, как замечает Bloomberg, должна будет выплатить проценты на сумму примерно $70 млн по облигациям 2020 года. Неуплата может быть катастрофической для PDVSA и привести к тому, что держатели облигаций и другие кредиторы попытаются захватить активы Citgo, поясняет агентство, отмечая, что новое руководство компании, которое было назначено оппозицией Венесуэлы, ​уже рассматривало возможность использования эскроу-счетов, на которых могут быть до $560 млн для погашения выплат PDVSA по облигациям 2020 года.

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Играют ли какую-либо роль в обсуждении нового кредита Citgo провозгласивший себя президентом Боливарианской Республики спикер нацсобрания Венесуэлы Хуан Гуаидо или глава государства Николас Мадуро, неясно, пишет Bloomberg.

Санкции против венесуэльской нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA США ввели в начале этого года. При этом операции с Citgo американский Минфин разрешил продолжить. Все полученные ею деньги, согласно установленным Вашингтоном правилам, она должна оставлять на заблокированных в США счетах, а не отправлять материнской компании. Условием снятия ограничений власти Штатов называли передачу контроля над PDVSA оппозиции в Венесуэле.

В конце февраля «дочка» PDVSA в США объявила о новом составе совета директоров. Этих руководителей туда назначила венесуэльская оппозиция. При этом суд Венесуэлы это решение счел незаконным, а венесуэльская Генпрокуратура начала против новых членов совета директоров Citgo расследование.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: PDVSA, Citgo, Венесуэла
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