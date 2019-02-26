Reuters сообщил о разрыве Citgo связей с венесуэльской PDVSA

Американская «дочка» венесуэльской нефтяной PDVSA разорвала отношения со своей материнской компанией, выяснил Reuters. На такой шаг в Citgo, по его данным, пошли, чтобы выполнить условия по санкциям США

Фото: Jonathan Bachman / Reuters

Американский нефтепереработчик Citgo Petroleum Corp. — «дочка» венесуэльской государственной компании ​PDVSA (Petroleos de Venezuela SA) в США — формально разорвал отношения со своей материнской компанией. Об этом Reuters рассказали​ два знакомых с ситуацией источника. Подобный шаг они объяснили необходимостью выполнить условия американских санкций против ​PDVSA и Венесуэлы.

Окончательно отношения Citgo и венесуэльской государственной нефтяной компанией, по данным собеседников агентства, должны были прекратиться 26 февраля. Такой срок установило само руководство Citgo.​

Во исполнение санкций компания, как указывает Reuters, в частности, приостановила передачу выплат материнской компании, прекратила ее подписку на корпоративные сервисы, а также рассылку по электронной почте. Кроме того, упоминания PDVSA в маркетинговых материалах на сайте Citgo были минимизированы.

Также в феврале в боливарианскую республику вернулись работавшие в компании экспатрианты из Венесуэлы, сообщили источники агентства. Помимо этого, по их словам, была закрыта дочерняя компания PDVSA — PDVSA Services. Она выступала в качестве агента по закупкам для венесуэльской компании и работала в штаб-квартире Citgo в Хьюстоне.

Представитель Citgo на запросы Reuters по этому поводу не ответил.