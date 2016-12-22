Пентагон попросили оставить военных на границе с Мексикой до конца января

Министерство внутренней безопасности США (DHS) попросило продлить сроки пребывания военных на американо-мексиканской границе до конца января 2019 года, рассказал глава Пентагона Джим Мэттис, пишет Politico.
В министерстве объяснили необходимость в продлении пребывания военных на границе угрозой, которая исходит от «потенциальной массовой миграции», сообщает Reuters.
Президент США Дональд Трамп отправил на границу с Мексикой военнослужащих в октябре. Он заявил, что они нужны там из-за «каравана мигрантов» из Гондураса. Военным разрешили применять оружие в случае необходимости.
Трамп также ввел временный запрет, согласно которому нелегальные мигранты не могли просить США предоставить им убежище, однако приказ президента заблокировал суд в Сан-Франциско. 26 ноября группа мигрантов прорвалась к границе, пограничники применили резиновые пули и слезоточивый газ, который Трамп назвал «очень безопасным».