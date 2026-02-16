 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Telegraph узнала об идее Британии бороться с теневым флотом в стиле Бонда

Сюжет
Война санкций
Для охоты на суда теневого флота России британский спецназ может использовать катера-дроны, похожие на катер Бонда из фильма «И целого мира мало» 1999 года. Путин предупреждал о проблемах для борцов с теневым флотом России
Катер&nbsp;K3 Scout
Катер K3 Scout (Фото: krakentechnology.com)

Британский спецназ может использовать катера-дроны «в стиле Джеймса Бонда» для охоты на суда, которые западные страны считают теневым флотом России, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Они похожи на реактивный катер Бонда — Q Boat, построенный для съемок фильма «И целого мира мало» 1999 года с Пирсом Броснаном в роли агента 007, отмечает газета.

Однако, в отличие от Q Boat, эти суда, построенные компанией Kraken Technology в графстве Гэмпшир, — беспилотные, они уже прошли испытания НАТО в Балтийском море, сообщает издание.

Bloomberg узнал об обсуждении Европой захвата танкеров теневого флота
Политика
Фото:Finnbarr Webster / Getty Images

По данным Telegraph, катера получили название K3 Scout. Они состоят из специального легкого композитного стекловолоконного корпуса, их длина — 36 футов (около 11 м), максимальная скорость — 50–55 узлов (около 93–102 км/ч), а максимальное расстояние, которое они могут преодолеть, — 650 морских миль (более 1,2 тыс. км) при скорости 25 узлов (почти 47 км/ч). Эти суда могут выдержать в море до 30 дней, их максимальное водоизмещение — 2550 кг, полезная нагрузка — 600 кг. Стоимость K3 Scout оценивается в 280 тыс. фунтов (€322 тыс.).

Собеседники утверждают, что Особая лодочная служба, элитное подразделение спецназа ВМС Великобритании, изучает возможность использования таких катеров в секретных миссиях в будущем. «Эти катера словно сошли со страниц фильма о Джеймсе Бонде», — отметил полковник разведки в отставке Филип Ингрэм.

Генеральный директор Kraken Мэл Крис считает, что новые высокотехнологичные суда могут сыграть важную роль в обеспечении безопасности подводных кабелей и трубопроводов, а также морских ветроэлектростанций и нефтяных платформ.

По данным Bloomberg, министр обороны Британии Джон Хили обсуждал с коллегами из стран Балтии и Северной Европы захват танкеров, связанных с российским теневым флотом.

The Times писала, что британский Королевский военно-морской флот предлагал создать командный центр, который отслеживал бы теневой флот на восточном побережье. Предполагалось, что этот центр будет дистанционно управлять беспилотными катерами, патрулирующими Северное море, а те — собирать информацию о том или ином танкере, чтобы к моменту, когда он достигнет пролива Ла-Манш, у властей было достаточно сведений для определения законности его задержания. Компенсировать затраты предлагалось за счет продажи нефти с захваченных судов.

Президент Владимир Путин на ПМЭФ-2025 заявлял, что попытки навредить России, в том числе так называемому теневому флоту, приведут к общим проблемам — и прежде всего для тех, кто пытается «нагадить».

«Роскосмос» показал спутниковый снимок балканского циклона над Москвой. Фото

Президент Чехии исключил возможность просто использовать активы России

Министр предупредил вузы о качестве приема на заочное: «Нам все видно»

Бронзит предупредил о риске «погрязнуть» в ИИ-контенте

Рубио заверил Орбана в помощи Трампа в случае проблем

Обама объяснил, почему считает реальным существование инопланетян
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Великобритания теневой флот Джеймс Бонд беспилотники Россия
