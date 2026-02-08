Лондон подготовил предложения для задержания танкеров теневого флота, которые включают продажу нефти с захваченных судов для компенсации удержания, пишет Times. Москва предупреждала о проблемах для борцов с теневым флотом

После захвата танкера Marinera (ранее носил название Bella 1) американскими силами при поддержке британских в начале января в Лондоне заняли более агрессивную позицию по отношению к так называемому теневому флоту, пишет The Times.

Министр обороны Великобритании Джон Хили говорил, что работает с союзниками, чтобы захватить как можно больше попавших под санкции танкеров, отмечается в статье. The Guardian сообщила, что Лондон обсуждал с союзниками по НАТО вариант военного захвата танкера теневого флота. Однако источники Times в британском министерстве обороны указали на два фактора, осложняющих задержание судов теневого флота.

Во-первых, арест и удержание танкера в течение длительного времени может обойтись в «миллионы фунтов стерлингов». По данным Times, одно из решений, которые изучает команда Хили, — компенсировать затраты на это за счет продажи нефти с захваченных танкеров. По подсчетам газеты, основанным на данных Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), с начала 2022 года через Ла-Манш было поставлено 550 млн тонн нефти (около 4 млрд баррелей) на сумму £239 млрд.

Во-вторых, для захвата танкера требуется межведомственный план, при котором министерство транспорта в конечном счете несет ответственность за задержание судов. Такие действия могут вызвать юридические последствия.

В связи с этим Королевский военно-морской флот Британии подготовил предложения по созданию командного центра по мониторингу теневого флота на восточном побережье, который будет дистанционно управлять беспилотными катерами, патрулирующими Северное море, пишет Times.

Согласно планам, в базу может быть преобразован учебный центр HMS Calliope, используемый военно-морским резервом в Гейтсхеде. Беспилотные катера, как ожидается, будут собирать информацию о танкере, чтобы к моменту, когда он достигнет пролива Ла-Манш, у властей было достаточно сведений для определения законности задержания судна. В настоящее время ведется закупка подобных беспилотных судов.

Президент Владимир Путин говорил, что попытки нанести России «какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам — в первую очередь для тех, кто пытается «нагадить».