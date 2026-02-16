Муфтий заявил, что Кадыров и Керимов помирились в Кремле

Кадыров и Керимов помирились в Кремле по приглашению Путина, сообщил главный муфтий. В прошлом месяце глава Чечни назвал сенатора от Дагестана братом — через год после слов о кровной мести

Video

Глава Чечни Рамзан Кадыров помирился с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым в Кремле по приглашению президента России Владимира Путина, заявил главный муфтий, председатель управления мусульман шейх Равиль Гайнутдин в видеообращении, опубликованном на сайте Духовного управления мусульман России.

Он напомнил, что Путин объявил 2026 год годом единства народов России и добавил, что Керимов и Кадыров первыми в российском обществе на высоком уровне «подали всем пример единения и братства».

«Находясь в стенах московского Кремля по приглашению нашего президента, они пришли к полному согласию и взаимопониманию», — сказал Гайнутдин в обращении к мусульманам по случаю Рамадана.

Осенью 2024 года на совещании с чеченскими силовиками Кадыров заявил о попытке заказать покушение на него, упомянув Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. «Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Керимову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ», — сказал он тогда на чеченском языке (цитата по ТАСС).

Курбанов заявил, что никогда не участвовал в подготовке покушения на Кадырова. С аналогичным заявлением выступил Барахоев. Глава Дагестана Сергей Меликов тогда заявил о «добрых делах» Керимова и готовности народа республики поддержать сенатора, если понадобится.

30 января 2026 года Кадыров встретился с сенатором от Дагестана в Москве и назвал его «братом». «Провел плодотворную встречу с Братом, сенатором Российской Федерации Сулейманом Керимовым в Москве. Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы. Пожелал успехов во всех делах и начинаниях!» — написал он.