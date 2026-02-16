 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Муфтий заявил, что Кадыров и Керимов помирились в Кремле

Кадыров и Керимов помирились в Кремле по приглашению Путина, сообщил главный муфтий. В прошлом месяце глава Чечни назвал сенатора от Дагестана братом — через год после слов о кровной мести

Муфтий заявил, что Кадыров и Керимов помирились в Кремле
Video

Глава Чечни Рамзан Кадыров помирился с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым в Кремле по приглашению президента России Владимира Путина, заявил главный муфтий, председатель управления мусульман шейх Равиль Гайнутдин в видеообращении, опубликованном на сайте Духовного управления мусульман России.

Он напомнил, что Путин объявил 2026 год годом единства народов России и добавил, что Керимов и Кадыров первыми в российском обществе на высоком уровне «подали всем пример единения и братства».

«Находясь в стенах московского Кремля по приглашению нашего президента, они пришли к полному согласию и взаимопониманию», — сказал Гайнутдин в обращении к мусульманам по случаю Рамадана.

Кадыров назвал Керимова братом через год после слов о кровной мести
Политика
Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов

Осенью 2024 года на совещании с чеченскими силовиками Кадыров заявил о попытке заказать покушение на него, упомянув Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. «Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Керимову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ», — сказал он тогда на чеченском языке (цитата по ТАСС).

Курбанов заявил, что никогда не участвовал в подготовке покушения на Кадырова. С аналогичным заявлением выступил Барахоев. Глава Дагестана Сергей Меликов тогда заявил о «добрых делах» Керимова и готовности народа республики поддержать сенатора, если понадобится.

30 января 2026 года Кадыров встретился с сенатором от Дагестана в Москве и назвал его «братом». «Провел плодотворную встречу с Братом, сенатором Российской Федерации Сулейманом Керимовым в Москве. Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы. Пожелал успехов во всех делах и начинаниях!» — написал он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Рамзан Кадыров Сулейман Керимов Чечня Владимир Путин
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кадыров опубликовал видео с сыном Адамом, которого назвал «воскресшим»
Политика
Кадыров назначил своего сына Ахмата куратором сферы образования Чечни
Политика
Кадыров назвал фейком информацию о ДТП с его сыном
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Путин присвоил звание народного артиста Денису Майданову Общество, 16:00
В США полиция задержала убийцу беженки из Украины Общество, 15:59
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности Политика, 15:56
В ЦБ рассказали, кто наиболее уязвим перед атаками кибермошенников Инвестиции, 15:52
Цены на газ в Европе упали на 6% и достигли минимума за месяц Инвестиции, 15:50
Рубио назвал «колоссальным» потраченный Трампом на Украину объем времени Политика, 15:48
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
«РИА Новости» узнало о неопределенной длительности переговоров в Женеве Политика, 15:48
Чукотка стала лидером по сумме переводов между мужьями и женами Радио, 15:47
Почему в России становится меньше ООО и больше ИППодписка на РБК, 15:44
Лукашенко заявил о сутках на обсуждение с Путиным «Совета мира» Трампа Политика, 15:43
Собянин сообщил о старте строительства станции метро «Луганская» в Москве Недвижимость, 15:43
Куренков заявил о находящихся в ПВР 23 тыс. россиян, включая 5 тыс. детей Общество, 15:42
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40