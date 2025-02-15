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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Лавров и Рубио поговорили по телефону

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Возвращение Трампа в Белый дом
Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки переговоров на высшем уровне, а также подтвердили готовность работать над восстановлением «взаимоуважительного межгосударственного диалога»
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Peter Kneffel / dpa / Global Look Press)

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поговорили по телефону, сообщает российский МИД. Разговор инициировала американская сторона, уточнили в ведомстве.

Главы внешнеполитических ведомств «в развитие» телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина 12 февраля «условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — говорится в сообщении.

«Обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях», — сообщили в МИДе.

Лавров и Рубио подтвердили готовность к совместной работе над «восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога» и договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи сторон на высшем уровне.

Кроме того, они обсудили пути прекращения «линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США», которая повлекла ответные меры. Рубио и Лавров договорились в ближайшее время организовать «встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США».

Путин и Трамп поговорили по телефону 12 февраля. В тот же день американский лидер поговорил и с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что договорился с Путиным о «немедленном» начале переговоров по Украине. Президенты также условились встретиться лично и пригласили друг друга в свои страны.

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Также стороны начали подготовку команд для переговоров. В переговорную группу от США войдут Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, говорил Трамп. По данным Bloomberg, в российскую группу войдут по меньшей мере помощник президента Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Трамп анонсировал встречу высокопоставленных представителей США и России в Саудовской Аравии на следующей неделе, добавив, что на них также приглашена Украина. По данным Bloomberg, в ходе этих переговоров будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине, а также возможная встреча лидеров США и России в конце этого месяца.

В Кремле называли США «главным визави» в переговорах по Украине. Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь настаивал, что Киев не примет сделку, заключенную у него «за спиной». Что касается переговоров в Саудовской Аравии, Зеленский заявил, что в Киеве еще не обсуждали переговорную команду. «Я не знаю, что это. Это не серьезно», — сказал он.

Зеленский также выступал за то, чтобы за столом переговоров были и европейские страны. В Вашингтоне допускают, что Европа может быть физически не представлена на мирных переговорах.

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Елена Чернышова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Лавров Марко Рубио переговоры США МИД
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото

Марко Рубио

политик, госсекретарь США
28 мая 1971 года
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