Лавров и Рубио поговорили по телефону

Лавров и Рубио договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки переговоров на высшем уровне, а также подтвердили готовность работать над восстановлением «взаимоуважительного межгосударственного диалога»

Марко Рубио (Фото: Peter Kneffel / dpa / Global Look Press)

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио поговорили по телефону, сообщает российский МИД. Разговор инициировала американская сторона, уточнили в ведомстве.

Главы внешнеполитических ведомств «в развитие» телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина 12 февраля «условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — говорится в сообщении.

«Обозначен обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях», — сообщили в МИДе.

Лавров и Рубио подтвердили готовность к совместной работе над «восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога» и договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи сторон на высшем уровне.

Кроме того, они обсудили пути прекращения «линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США», которая повлекла ответные меры. Рубио и Лавров договорились в ближайшее время организовать «встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США».

Путин и Трамп поговорили по телефону 12 февраля. В тот же день американский лидер поговорил и с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трамп заявил, что договорился с Путиным о «немедленном» начале переговоров по Украине. Президенты также условились встретиться лично и пригласили друг друга в свои страны.

Также стороны начали подготовку команд для переговоров. В переговорную группу от США войдут Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, говорил Трамп. По данным Bloomberg, в российскую группу войдут по меньшей мере помощник президента Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Трамп анонсировал встречу высокопоставленных представителей США и России в Саудовской Аравии на следующей неделе, добавив, что на них также приглашена Украина. По данным Bloomberg, в ходе этих переговоров будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине, а также возможная встреча лидеров США и России в конце этого месяца.

В Кремле называли США «главным визави» в переговорах по Украине. Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь настаивал, что Киев не примет сделку, заключенную у него «за спиной». Что касается переговоров в Саудовской Аравии, Зеленский заявил, что в Киеве еще не обсуждали переговорную команду. «Я не знаю, что это. Это не серьезно», — сказал он.

Зеленский также выступал за то, чтобы за столом переговоров были и европейские страны. В Вашингтоне допускают, что Европа может быть физически не представлена на мирных переговорах.