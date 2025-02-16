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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Польши сравнил конференцию по безопасности с Мюнхенским сговором

Премьер Польши Туск сравнил конференцию по безопасности с Мюнхенским сговором
Сюжет
Военная операция на Украине
Туск сравнил конференцию по безопасности с Мюнхенским сговором 1938 года, когда Германия, Великобритания, Франция и Италия подписали соглашение об уступках территорий Чехословакии. Осенью 1939-го Гитлер вторгся в Польшу
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Премьер-министр Польши Дональд Туск сравнил прошедшую конференцию по безопасности в Мюнхене с Мюнхенским сговором в конце сентября 1938 года. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в X (бывший Twitter).

«Мне как туристу очень нравится это место. Приятные люди, отличное пиво, прекрасная Пинакотека. Как историк и политик единственную, что я могу сегодня сказать, это: «Мюнхен. Никогда снова», — написал он.

Мюнхенский сговор — это соглашение, подписанное рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером, премьер-министрами Великобритании, Франции и Италии Невиллом Чемберленом, Эдуаром Даладье и Бенито Муссолини, об уступке территорий Чехословакии. Представители последней страны не присутствовали при обсуждении условий документа и подписали его по готовности. После этого Великобритания и Франция заключили с Германией декларации о взаимном ненападении. 1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись в Польшу, что послужило началом Второй мировой войны.

61-я конференция по безопасности в Мюнхене проходила с 14 по 16 февраля. Ее главной темой стал конфликт на Украине. Российскую делегацию не приглашают на это мероприятие с 2022 года.

За пару дней до конференции президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном звонке российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, целью беседы было узнать о планах Москвы насчет урегулирования конфликта на Украине. Республиканец рассказал о достигнутой договоренности «немедленно» приступить к переговорам. После этого он созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ранее президент США угрожал Москве новыми санкциями и пошлинами в случае ее отказа от мирной сделки.

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В Кремле называли состоявшуюся беседу Трампа и Путина «сигналом о начале диалога о мире, а не о войне». Там также сообщали об активизации контактов США и России в целом. Вместе с тем, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, стороны не поднимали вопросы о снятии санкций и территорий Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Путин в качестве условий для прекращения огня предлагал международное признание этих пяти регионов частью России, вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, внеблоковый и безъядерный статус Украины и снятие западных ограничений. Зеленский посчитал эту инициативу ультиматумом, а присутствие ВСУ в Курской области — «сильной картой» на будущих переговорах. По его мнению, мирное урегулирование конфликта должно включать гарантии безопасности для Украины, такие как членство в НАТО или наличие ядерного оружия. Также украинский лидер считает возможным возвращение утраченных территорий дипломатическим способом по окончании боев.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Польша Дональд Туск Мюнхенская конференция по безопасности Военная операция на Украине Адольф Гитлер Германия переговоры
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