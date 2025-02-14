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Военная операция на Украине ,  
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В МИДе заявили, что делегации России не будет на Мюнхенской конференции

Захарова сообщила, что Россия не будет представлена на Мюнхенской конференции
Сюжет
Военная операция на Украине
Москва не получала приглашения на конференцию по безопасности в Мюнхене, это политизированное и странное решение, заявила Мария Захарова. Ранее Трамп анонсировал контакты чиновников США, России и Украины на этом мероприятии
Фото: Leah Millis / Reuters
Фото: Leah Millis / Reuters

Делегацию России не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности, на ней не будут присутствовать официальные лица страны, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.

«Российские официальные лица на Мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности не приглашаются. Это решение было принято уже несколько лет назад, это политизированное решение, это странное решение. Соответственно, представителей Министерства иностранных дел, как и других официальных российских структур и органов, не будет», — заявила она.

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По словам Захаровой, после начала военной операции в Европе «делают ставку» на Украину, а не на политику безопасности. «Это в общем-то колоссальная ошибка самого формата, который из научной, или научно-политической, или общественно-политической обзорной аналитической деятельности превратил самих себя в инструмент реализации абсолютно разрушительного курса, в первую очередь для безопасности Европы. Фантастическая история, но как раз про змею, которая сама себя не только укусила за хвост, но начала поглощать», — считает официальный представитель российского МИДа.

61-я конференция по безопасности в Мюнхене пройдет с 14 по 16 февраля. Представителей России не приглашают на нее с 2022 года.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал контакты высокопоставленных представителей России и Украины на мероприятии. В Кремле эти сведения не подтвердили. Позднее республиканец заявил, что встреча российских, украинских и американских чиновников пройдет на следующей неделе в Саудовской Аравии.

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Россия Германия Мюнхенская конференция МИД Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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