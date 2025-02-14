В МИДе заявили, что делегации России не будет на Мюнхенской конференции
Делегацию России не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности, на ней не будут присутствовать официальные лица страны, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.
«Российские официальные лица на Мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности не приглашаются. Это решение было принято уже несколько лет назад, это политизированное решение, это странное решение. Соответственно, представителей Министерства иностранных дел, как и других официальных российских структур и органов, не будет», — заявила она.
61-я конференция по безопасности в Мюнхене пройдет с 14 по 16 февраля. Представителей России не приглашают на нее с 2022 года.
Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал контакты высокопоставленных представителей России и Украины на мероприятии. В Кремле эти сведения не подтвердили. Позднее республиканец заявил, что встреча российских, украинских и американских чиновников пройдет на следующей неделе в Саудовской Аравии.
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