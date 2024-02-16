В Пентагоне оценили траты России на военную операцию

Россия, вероятно, потратила до $211 млрд на проведение воееноперации, сообщила представитель Пентагона. В России траты на спецоперацию не раскрывали

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В Пентагоне считают, что Россия потратила на специальную военную операцию на Украине до $211 млрд, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленную представительницу американского военного ведомства.

«Россия, вероятно, потратила до $211 млрд на прямое финансирование затрат на оснащение, развертывание, поддержание российских операций на Украине», — сказала она в ходе брифинга.

Вместе с этим, по словам представительницы Пентагона, с точки зрения потерянного экономического роста конфликт обошелся в Москве в $1,3 трлн. Она пояснила, что речь идет о недополученной экономической выгоде до 2026 года.

Президент Владимир Путин указывал на то, что, хотя украинская армия несет тяжелые потери, западные страны не отказываются от стратегии сдерживания России и своих целей на Украине — так и Москва не намерена отказываться от своих целей в военной операции.

Главным спонсором Киева является Вашингтон, который с февраля 2022 года потратил на помощь Украине порядка $75,5 млрд, половина из которых — военные расходы, подсчитывал The Hill. С конца прошлого года в США продолжаются споры по поводу продолжения военной помощи Украине. В начале февраля сенат (контролируется Демократической партией) одобрил законопроект, который предусматривает выделение Киеву $60 млрд. Однако его несколько раз блокировали в палате представителей, где республиканцы требовали больше средств на защиту южных границ США.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября заявил, что без помощи западных стран Вооруженные силы Украины будут отступать. Глава его офиса Андрей Ермак позже предупредил, что если Украина не получит дополнительную помощь от США, появится «большой риск» поражения в конфликте с Россией.

Также деньги Украине регулярно выделает Евросоюз. В начале февраля ЕС утвердил помощь Киеву на €50 млрд, из которых €33 млрд — кредиты, а еще €17 млрд — невозвратные гранты. Пакет помощи рассчитан на четыре года. Всего с начала спецоперации ЕС выделил Украине более €85 млрд, говорил глава евродипломатии Жозеп Боррель в октябре.

Россия неоднократно критиковала западную помощь Украине. В Кремле заявляли, что поддержка Киева со стороны Запада не повлияет на ход военной операции, а ее цели будут выполнены.