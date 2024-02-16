Аналитики оценили нагрузку на ЕС для помощи Украине без США

Объем европейской помощи Украине уже превысил размер американской, при этом большим остается разрыв между тем, что ЕС обещал и уже выделил, отмечают в Кильском институте. Россия осуждает военную поддержу Киева со стороны Запада

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Европейскому союзу потребуется вдвое увеличить свою военную помощь Украине, чтобы восполнить вклад со стороны США, власти которых зашли в тупик в согласовании дальнейшей поддержки Киева, считают ученые из Кильского института (Германия).

«Это вызов, но в конечном итоге — вопрос политической воли. Страны ЕС являются одними из самых богатых в мире, и пока они не потратили даже 1% ВВП 2021 года на поддержку Украины», — сказал директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш.

Аналитики заявили, что общий объем европейской помощи Киеву уже превысил размер американской, при этом очень большим остается разрыв между обещанной ЕС поддержкой и фактически выделенной (€144 млрд против €77 млрд).

Последние средства от военной помощи США, по оценке института, исчерпаны к концу 2023 года, в общей сложности Вашингтон выделил около €43 млрд с февраля 2022 года, что составляет примерно €2 млрд в месяц. Что касается европейской военной помощи, то она по-прежнему предоставляется несколькими крупными донорами, такими как страны Северной Европы, Германия и Великобритания. В то же время большинство тех, кто раньше помогал, не обещают ничего или мало что нового.

В США с конца прошлого года продолжаются споры в конгрессе по поводу продолжения военной помощи Украине. В начале февраля сенат (контролируется Демократической партией) одобрил законопроект, который предусматривает выделение Киеву $60 млрд. При этом спикер палаты представителей США (там большинство у Республиканской партии) Майк Джонсон заявлял, что законопроект не будет выноситься на голосование в нижней палате конгресса. Республиканцы увязывают выделение помощи Киеву с финансированием защиты американских границ.

Евросоюз в начале февраля утвердил помощь Киеву на €50 млрд. Это решение долгое время блокировала Венгрия, премьер-министр Виктор Орбан в итоге не стал применять право вето.

Россия неоднократно критиковала западную военную помощь Украине. В Кремле заявляли, что поддержка Киева со стороны Запада не повлияет на ход военной операции, а ее цели будут выполнены.