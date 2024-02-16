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Военная операция на Украине ,  
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Аналитики оценили нагрузку на ЕС для помощи Украине без США

Кильский институт: ЕС придется вдвое увеличить помощь Украине без поддержки США
Сюжет
Военная операция на Украине
Объем европейской помощи Украине уже превысил размер американской, при этом большим остается разрыв между тем, что ЕС обещал и уже выделил, отмечают в Кильском институте. Россия осуждает военную поддержу Киева со стороны Запада
Фото: Inna Varenytsia / Reuters
Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Европейскому союзу потребуется вдвое увеличить свою военную помощь Украине, чтобы восполнить вклад со стороны США, власти которых зашли в тупик в согласовании дальнейшей поддержки Киева, считают ученые из Кильского института (Германия).

«Это вызов, но в конечном итоге — вопрос политической воли. Страны ЕС являются одними из самых богатых в мире, и пока они не потратили даже 1% ВВП 2021 года на поддержку Украины», — сказал директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш.

Аналитики заявили, что общий объем европейской помощи Киеву уже превысил размер американской, при этом очень большим остается разрыв между обещанной ЕС поддержкой и фактически выделенной (€144 млрд против €77 млрд).

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Фото:Michael Reynolds / EPA / ТАСС

Последние средства от военной помощи США, по оценке института, исчерпаны к концу 2023 года, в общей сложности Вашингтон выделил около €43 млрд с февраля 2022 года, что составляет примерно €2 млрд в месяц. Что касается европейской военной помощи, то она по-прежнему предоставляется несколькими крупными донорами, такими как страны Северной Европы, Германия и Великобритания. В то же время большинство тех, кто раньше помогал, не обещают ничего или мало что нового.

В США с конца прошлого года продолжаются споры в конгрессе по поводу продолжения военной помощи Украине. В начале февраля сенат (контролируется Демократической партией) одобрил законопроект, который предусматривает выделение Киеву $60 млрд. При этом спикер палаты представителей США (там большинство у Республиканской партии) Майк Джонсон заявлял, что законопроект не будет выноситься на голосование в нижней палате конгресса. Республиканцы увязывают выделение помощи Киеву с финансированием защиты американских границ.

Евросоюз в начале февраля утвердил помощь Киеву на €50 млрд. Это решение долгое время блокировала Венгрия, премьер-министр Виктор Орбан в итоге не стал применять право вето.

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Россия неоднократно критиковала западную военную помощь Украине. В Кремле заявляли, что поддержка Киева со стороны Запада не повлияет на ход военной операции, а ее цели будут выполнены.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Евросоюз военная помощь
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