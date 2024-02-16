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Джонсон запрашивал встречу с Байденом из-за «угрозы США» в январе

Спикер палаты представителей США Джонсон знал об угрозе нацбезопасности с января
Майк Джонсон
Майк Джонсон (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в конце января запрашивал встречу с президентом страны Джо Байденом по вопросу новой угрозы национальной безопасности. Слова Джонсона приводит газета The Hill.

Спикер утверждает, что конгресс «несколько недель» знает о том, что Россия «разрабатывает противоспутниковое оружие». «Мы запрашивали встречу с президентом», — сказал он, уточнив, что обращение было отправлено в Белый дом 31 января. Джонсон также выразил уверенность, что у администрации Байдена есть план противостояния новой угрозе.

Представитель комитета палаты представителей по разведке Майк Тернер ранее сообщил, что 15 февраля в конгрессе США состоится закрытый брифинг, посвященный «серьезной угрозе национальной безопасности». По словам источника CNN, знакомого с данными американской разведки, речь идет о «весьма тревожном» российском потенциале.

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Фото: Keegan Barber / NASA / Getty Images

Источники ABC News рассказали, что, согласно разведданным, Россия может планировать размещение ядерного оружия в космосе. Позже координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что угроза нацбезопасности связана с разрабатываемыми российской стороной противоспутниковыми средствами.

По словам Кирби, после ознакомления с разведданными Байден распорядился, чтобы его администрация начала диалог с Россией по дипломатическим каналам, а Вашингтон уже связался с Москвой, но конкретных переговоров пока не наметил.

В Кремле назвали сообщения о планах России вывести ядерное оружие в космос уловкой Белого дома, призванной убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине. Москва осуждает помощь Киеву.

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Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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