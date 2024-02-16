Пентагон пообещал запускать спутники почти еженедельно из-за России

США прежде запускали большие спутники, на их постройку и вывод на орбиту уходили годы, но эта стратегия меняется на фоне данных разведки об оружии России для поражения спутников. Кремль увидел в заявлениях об этом «уловку» США

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США переходят к выводу на орбиту групп меньших по размеру, недорогих и устойчивых спутников, запускать которые можно почти каждую неделю, заявила замминистра обороны Кэтлин Хикс, передает New York Times.

«Долгое время наши космические созвездия спутников можно было пересчитать по пальцам — спутники размером со школьные автобусы, на покупку и постройку которых уходили десятилетия, на запуск — годы», — напомнила она.

В среду, 14 февраля, Пентагон вывел на орбиту прототип системы слежения за ракетами в рамках плана Proliferated Warfighter Space Architecture. Этот план направлен на покрытие низкой околоземной орбиты сотнями небольших и дешевых спутников. Расчет состоит в том, что даже если у противников США получится вывести из строя некоторые американские спутники, система продолжит работу, переключаясь на другие аппараты в орбитальной паутине. Агентство космического развития Пентагона рассчитывает потратить почти $14 млрд в течение пяти лет на эти цели.

Американские власти в последние годы стали полагать, что при любом крупном военном конфликте США с Россией или Китаем на первом этапе войны следует ждать попытку вывести из строя американские системы телекоммуникаций, геолокации и наблюдения в космосе, отмечает NYT.

Сейчас большинство американских военных спутниковых систем чрезвычайно уязвимы для атаки противника: аппараты большие по размеру и их мало. Кроме того, они находятся на геостационарной орбите на высотах около 35 тыс. км над Землей. С этой позиции спутники могут наблюдать за большей частью планеты одновременно, но сигналу требуется больше времени, чтобы достичь поверхности. Это затруднит их использование в передовых системах вооружения на основе ИИ, которые могут нацеливаться самостоятельно и почти моментально.

Спутниковые системы наблюдения — один из важнейших компонентов военной мощи США, используемый для связи между разными родами вооруженных сил, отслеживания передвижения войск противника. В частности, напоминает издание, США передают информацию со спутников Украине.

В начале недели стало известно, что разведка США подозревает Россию в намерении разместить ядерное оружие в космосе с возможностью его применения против спутников. По данным источников ABC, Washington Post, NYT и CNN, именно эта информация станет темой закрытого брифинга об угрозе нацбезопасности для членов конгресса США. «Это очень тревожный и деликатный вопрос», — говорил один из источников ABC.

Информацию довели до конгресса и ключевых союзников США, некоторые конгрессмены признались, что сведения настолько серьезны, что их следует обнародовать, передавал CNN. В то же время некоторые другие источники телеканала отреагировали сдержаннее, признав, что данные вызывают беспокойство, но прямой угрозы США и их интересам нет.



В Кремле ответили на эти сообщения, что никак не могут прокомментировать сведения. «Но очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег [для помощи Украине], это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться, посмотрим», — добавил представитель президента Дмитрий Песков.