«Многопорядковый мир»: какие вызовы и угрозы будут обсуждать в Мюнхене

Будущее Восточной Европы, противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, деглобализация и риски, связанные с искусственным интеллектом, — вот главные вызовы времени, по версии экспертов MSC. Подробнее — в материале РБК

16 февраля в Германии начинается 60-я ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference — MSC). Она продлится до 18 февраля. В преддверии форума эксперты MSC каждый раз представляют доклад о состоянии международных отношений. Его главным тезисом в 2024 году стала мысль, что на фоне растущих геополитической напряженности и экономической неопределенности многие государства больше не фокусируются на выгодах глобального сотрудничества, но все больше озабочены тем, что получают меньше благ, чем другие страны. Поэтому нынешний доклад называется «В проигрыше все?» (Lose — Lose?).

Авторы считают, что сегодня, вместо того чтобы продвигать эффективное глобальное управление, международное сообщество «застряло в колоссальном глобальном кризисе» и «не готово или не желает справляться с большими драматическими вызовами нашей эпохи». По их оценке, число либеральных демократий за последние 13 лет снизилось с 44 в 2009 году до 32 в 2022-м и почти 72% мирового населения живут в автократиях, хотя еще десять лет назад этот показатель составлял 46%.

«Геополитическая напряженность между великими державами неуклонно растет, поскольку несколько незападных держав выступили против предполагаемого доминирования Запада и порядка, который сформировали Соединенные Штаты и их союзники, — говорится в докладе. — По мере того как мир движется к некоторой новой форме многополярности или, скорее, к «мультиплексному порядку» или «многопорядковому миру», сотрудничество внутри существующего порядка вытесняется конкуренцией вокруг самого порядка». В этом контексте трансатлантическим партнерам, сохраняя сотрудничество с демократическими странами, надо искать области взаимовыгодного сотрудничества со своими автократическими соперниками, полагают аналитики.

Мюнхенский индекс безопасности Вместе с ежегодным докладом MSC опубликовала Мюнхенский индекс безопасности (Munich Security Index — MSI), который рассчитывается в кооперации с консалтинговой фирмой Kekst CNC. При его подготовке опрашивают по тысяче человек из 12 стран — членов G7, государств БРИКС кроме России и Украины; им задают вопросы, как они воспринимают тот или иной из 32 рисков. В их числе исламский терроризм, искусственный интеллект, массовая миграция, дискриминация, кибератаки, изменение климата, пандемии, применение ядерного оружия, рост неравенства и разрыв энергетических поставок, а также отношение к различным странам и организациям — Ирану, США, Евросоюзу, КНДР, Китаю и России. Респонденты оценивают, насколько велик несомый всеми этими факторами риск для их стран, будет ли он усиливаться или ослабевать, насколько велик потенциальный ущерб от него, насколько этот риск близок и насколько их страны к нему подготовлены. Почти все показатели, связанные с конфликтом между Россией и Украиной, включая применение ядерного оружия и разрыв энергетических поставок, в восприятии респондентов в этом году снизились. «В то время как Россия была самым большим риском в восприятии населения стран G7, только жители Великобритании и Японии до сих пор считают ее таковой», — говорится в пояснении. В рейтинге рисков для жителей Германии Россия теперь находится на седьмом месте (в топе — массовая миграция, терроризм и кибератаки), а для жителей Италии — на 12-м (в топе — экстремальные погодные условия и лесные пожары, изменение климата и разрушение окружающей среды). Боевые действия на Украине по-прежнему в сфере внимания жителей других стран, но восприятие этого риска менее острое, чем в 2022 году. Белоруссия, Иран, Китай и Россия, — те государства, которые воспринимаются скорее как угрозы, нежели как союзники. Китай, Индия и ЮАР по-прежнему воспринимают Россию как союзника, Бразилия пока не определилась, и это резко отличает ее от стран G7. Население «семерки» по-прежнему считает Украину союзником, однако в меньшей степени, чем в прошлом году. Страх перед массовой миграцией в результате войны или изменения климата и исламским терроризмом — напротив, возрос. Эти опасения в первую очередь испытывают в странах Европы и Северной Америки; к ним, вероятно, подтолкнули атаки ХАМАС на Израиль и последовавшая за ними война. В Китае и США на первом месте находятся кибератаки, и практически у всех опрошенных в топ-3 входят экологические риски. В докладе есть график, который отражает, где и сколько людей уверены, что через десять лет их страны будут безопаснее и богаче. Здесь лидирует Китай — в безопасность и рост доходов верят 60 и 63% соответственно, затем идет Индия — по 57%; меньше всего в более безопасном и благополучном будущем уверены в Японии (по 10%) и Германии (15 и 14%).

«Зарождается усталость от Украины»: будущее Восточной Европы

Авторы отмечают, что российская военная операция на Украине разрушила «остатки европейского порядка безопасности, основанного на сотрудничестве». И если раньше Европа рассматривала страны так называемой серой зоны, расположенные между НАТО и Россией, как пространство для взаимодействия с Москвой, то теперь осознала важность своего расширения как «геостратегической инвестиции». Евросоюз начал переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в рекордные сроки, а Грузии предоставил статус кандидата. На вильнюсском саммите в июле 2023 года страны НАТО подтвердили, что Украина и Грузия станут членами альянса.

В то же время эксперты отмечают, что, несмотря на устные обязательства вывести Восточную Европу из серой зоны, неясно, насколько быстро это произойдет и какую цену готовы за это заплатить трансатлантические партнеры. «Мюнхенский индекс безопасности фиксирует зарождающуюся усталость от Украины», — констатируют аналитики. В странах G7 падает общественная поддержка предоставления дальнейшей помощи Украине, поставкам тяжелого вооружения Киеву или введению дальнейших санкций против России. Симптоматичным стало венгерского вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также споры о согласовании новой финансовой помощи для Киева как в США, так и в Европе. В странах — членах ЕС нет единства по поводу необходимости реформировать объединени перед его расширением.

Эксперты отмечают, что обязательства НАТО перед Украиной и Грузией остаются расплывчатыми. Кроме того, трансатлантические союзники расходятся во мнениях относительно конкретных мер и временных гарантий безопасности для Киева. Авторы доклада полагают, что России не удалось привлечь в свой лагерь никого, кроме Белоруссии, но она все еще может помешать евроатлантическим амбициям не только Украины, Грузии и Молдавии, но и странам Западных Балкан.

По мнению авторов, западные страны прежде всего должны удвоить финансовую и военную поддержку Украины, потому что в случае победы России военные действия могут перенестись на территорию других стран Европы, где растут сомнения в эффективности американского зонтика безопасности. «Лица, принимающие решения в Европе и США, должны бороться с усталостью от Украины, помочь Киеву одержать победу и сократить серую зону», — заключают эксперты.

«Эпицентр геополитики XXI века»: фокусные регионы

Индо-Тихоокеанский регион (в российской терминологии Азиатско-Тихоокеанский — АТР), по оценке MSC, станет «эпицентром геополитики XXI века» — там живет около 60% населения планеты, на него приходится 60% мирового ВВП. Плюс там проходят ключевые морские маршруты — 25% морской торговли имеет транзит через один только Малаккский пролив. Регион становится ключевым полем соперничества Китая и США. По оценке авторов доклада, Китай все больше пытается поставить себя в центр и продвигает концепцию архитектуры безопасности, которую «азиаты обеспечивали бы для азиатов». США также активнее вовлекаются в дела региона, создавая там альянсы и партнерства и инициируя программы экономической помощи.

В ближайшие годы Вашингтон и Пекин будут здесь соперничать — и динамика этого соперничества будет «с нулевой суммой». Авторы напоминают, что концепция АТР возникла с подачи Японии в ответ на «дестабилизирующее поведение Китая в регионе». И хотя многие страны хотят дружить и с Вашингтоном, и Пекином, чем дальше, тем сложнее им будет выстраивать отношения с обоими игроками. По оценке авторов, многие страны региона хотят теснее сотрудничать с США по вопросам безопасности, пытаясь снизить свою экономическую зависимость от Китая. Одним из наиболее инклюзивных форматов является Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в которой десять членов и которая не стала примыкать ни к Китаю, ни к США, но, по мнению MSC, в условиях геополитического соперничества эта структура может утратить свое влияние.

Относительно Ближнего Востока аналитики отмечают, что до последнего времени здесь наблюдался тренд на сближение между странами региона. Они упоминают в первую очередь так называемые Авраамовы соглашения, подписанные в 2020–2021 годах. Эти договоренности, достигнутые при американском посредничестве, позволили наладить отношения Израиля с Бахрейном, ОАЭ и Марокко. Однако начавшаяся в октябре 2023 года война Израиля и ХАМАС этот тренд, скорее всего, разрушила. Государства Ближнего востока стали своего рода мостом между разными регионами мира: отказавшись присоединиться к какой-либо стороне, они получают выгоды от работы в международных проектах. Тем не менее напряженность продолжает нарастать, и дело не только в Израиле и ХАМАС, сказано в докладе: Иран стремится создать ядерное оружие, прокси-ополченцы бросают вызов как Израилю, так и Саудовской Аравии, в то время как Эр-Рияд пытается сдержать Тегеран, а их отношения портятся.

Отдельно аналитики выделяют африканский регион Сахель — с 2021 года в трех странах там (Буркина-Фасо, Мали, Нигер) произошли военные перевороты. Недавний из них, который состоялся летом 2023 года в Нигере, чреват тем, что регион Сахель еще более нестабильным. Но все три африканские страны, где военные пришли к власти, а также Европа и США окажутся в ситуации проигравших, если продолжат сокращать свое сотрудничество. Пример Нигера, где военные ставят под сомнение взаимодействие с западными странами, усвидетельствует, что присутствие Европы и США в Сахеле оказалось под угрозой.

«Геополитика начинает фрагментировать мировую экономику»: последствия деглобализации

Эксперты указывают, что усиление геополитического соперничества похоронило веру в то, что глобализация обеспечивает справедливое распределение выгоды между странами. Как они отмечают, если трансатлантические партнеры признали необходимость переосмыслить глобализацию в 2022 году, то «многие авторитарные режимы» осознали риски гораздо раньше: санкции США против Ирана в начале 2010-х годов, угроза отключения российских банков от SWIFT и удар администрации Дональда Трампа по Huawei были восприняты ими как доказательство опасной зависимости от финансовой системы, контролируемой США.

Теперь ключевые игроки отказываются от неолиберальных принципов и формируют экономическую политику, исходя из соображений национальной безопасности. Зарождается новый экономический порядок — так называемая секьюритизированная глобализация. Для него характерна диверсификация торговых отношений для уменьшения воздействия конкурентов (снижения рисков), перенос инвестиций в близкие по геополитическим интересам страны и «дискриминационные интервенции» (санкции, меры экспортного контроля в целях предотвращения утечки технологий). Авторы доклада упоминают в этом ряду борьбу США и Китая за чипы, санкции против Москвы и создание Россией собственной системы передачи финансовых сообщений как альтернативы SWIFT.

Эксперты отмечают, что, по оценкам МВФ, в худшем случае экономическая фрагментация может привести к сокращению мирового ВВП до 7% в долгосрочной перспективе. И наибольший ущерб понесут страны с низкими доходами.

«ИИ будет определять геополитическое доминирование в ближайшие десятилетия»: риски борьбы за технологии

Эексперты полагают, что технический прогресс, некогда считавшийся движущей силой взаимовыгодной глобализации, превратился в гонку за геополитическое доминирование. В то время как эксперты предупреждают о рисках нерегулируемого развития ИИ, авторитарные режимы используют цифровые технологии «для угнетения граждан внутри страны и дестабилизации демократии за рубежом», а другие крупные игроки соперничают в области технологий.

MSC предупреждает, что способность ИИ анализировать массы данных со сверхскоростью может привести к революции в военной области (в 2020 году ИИ победил пилота-истребителя ВВС США в симулированном воздушном бою). Эксперты пояснили, что поведение этой технологии иногда непредсказуемо, и если применить ее в системах вооружения, то нельзя исключать такие фатальные последствия, как военные преступления. Авторы доклада считают, что необходимо найти баланс между неизбежной конкуренцией и сотрудничеством в области таких технологий. И хотя в ноябре 2023 года на саммите в Британии была подписана всемирная «Декларация Блетчли» о рисках ИИ (среди 26 подписавших США, Китай, ЕС, Япония, Индия, Бразилия и ОАЭ), предпринимаемых разными субъектами шагов в области цифрового регулирования недостаточно.

Несмотря на то что в докладе MSC речь идет о разных регионах и оцениваются разные риски, главной темой самой конференции будет поддержка Украины в условиях, когда с американской помощью возникли проблемы, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Что будет с НАТО, никто не знает, пока не станет известен итог выборов в США. Европа говорит, что ей надо самой наращивать военное производство, но как это сделать, непонятно. Мюнхенская конференция — это очень официозное, высокостатусное, довольно малосодержательное, но вместе с тем индикативное мероприятие. Индикативное в том смысле, что оно отражает атмосферу в евроатлантическом сообществе, — сказал РБК эксперт. — Что касается доклада, в частности индекса безопасности, то показательно, что граждан в отличие от властей волнуют совсем другие вещи».