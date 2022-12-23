МИД объяснил решение России выйти из «коррупционной» конвенции Евросоюза

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Россия решила покинуть Группу государств против коррупции (ГРЕКО) и денонсировать Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию из-за дискриминации страны внутри организации. Об этом РБК сообщили в департаменте информации и печати МИД России.

«В марте по решению Комитета министров Совета Европы членство Российской Федерации в группе было прекращено за исключением проведения последней мониторинга выполнения нашей страной обязательств, вытекающих из Конвенции. При этом Россия лишена права участвовать в обсуждении страновых докладов и права голоса», — сообщили в МИДе. При этом Россия, будучи участницей документа, последовательно вносила положения конвенции в свое законодательство и способствовала его совершенствованию.

В ведомстве уточнили, что в силу неприемлемости таких условий для России и для недопущения дискриминации МИД предложил правительству денонсировать Конвенцию и выйти из ГРЕКО. Правительство представило президенту предложение о выходе из документа накануне, 22 декабря.

Россия, несмотря на решение, сохранила «приверженность осуществлению обязательств по другим профильным международным договорам», в которых она участвует. В качестве примера МИД привел Конвенцию ООН против коррупции.

В марте 2022 года по решению Совета Европы членство России в ГРЕКО было прекращено, хотя организация продолжала выполнять мониторинг выполнения Россией обязательств по Конвенции, говорится в заявлении МИДа. При этом страна была лишена права голоса и участия в обсуждении докладов. Помимо России в группу ГРЕКО входят 49 государств.

Конвенция была подписана от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года. Она, в частности, содержит положения о криминализации коррупционных деяний и регламентирует вопросы правовой помощи и выдачи. Как уточнили в МИД, заложенные в ее уставе механизмы обеспечивали эффективный мониторинг реализации странами-членами антикоррупционных стандартов Совета Европы без ущерба для национальных интересов.

В марте Россия также вышла из состава Совета Европы — после 26 лет участия. 25 февраля, на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине, организация ограничила права России в организации и в Парламентской ассамблее Совета Европы.

В российском МИДе объяснили решение выйти из состава совета злоупотреблением «своим большинством» в комитете министров со стороны государств Евросоюза и НАТО, что стало продолжением «линии на разрушение» этой организации. Позже вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия намерена денонсировать устав Совета Европы, Европейскую конвенцию по правам человека (ЕКЧП) и другие конвенции, которые не отвечают интересам государства.