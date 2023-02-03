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В МИД России заявили об отсутствии намерения возвращаться в Совет Европы

Замглавы МИД Грушко: Россия не видит смысла возвращаться в Совет Европы

Совет Европы перестал быть организацией, нацеленной на достижение единства европейских народов, России нет никакого смысла в него возвращаться. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил замглавы МИД России Александр Глушко.

«Напомню, что Совет Европы, как записано в первой главе его Устава, создавался для «достижения большего единства» европейских народов. Усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное. В такую организацию, некий предбанник Европейского союза, даже при буйстве фантазии нет никакого смысла возвращаться», — сказал Грушко.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Грушко своим официальным представителем при рассмотрении парламентом вопроса о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы.

25 февраля прошлого года, после начала специальной военной операции на Украине, Совет Европы принял решение приостановить представительство России в уставных органах Совета Европы — Парламентской ассамблее и комитете министров.

В марте глава российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ) вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров вручил генсекретарю Совета Европы решение Москвы о выходе России из организации. На следующий день комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении членства России в организации.

Теги
МИД Совет Европы Александр Грушко
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