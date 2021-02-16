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Война санкций ,  
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Кремль заявил о «маниакальной настойчивости» Запада по вопросу санкций

Диалогу России с Западом мешает «маниакальная настойчивость» западных стран в вопросе санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия надеется в этом вопросе на политическую волю партнеров в Европе и США
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

ЕС и США с маниакальной настойчивостью говорят о санкциях, но Россия продолжает пытаться наладить с ними диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Разговор о санкциях, к сожалению, ведется и в Брюсселе, он ведется и в США совершенно с маниакальной настойчивостью. Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы», — сказал он.

Так Песков прокомментировал возможность введения новых санкций против России.

По словам представителя президента, Москва рассчитывает на то, что «все-таки политическая воля на продолжение диалога возобладает и самые сложные вопросы будут решаться исключительно в рамках диалога».

Лавров заявил о готовности к разрыву отношений с ЕС из-за новых санкций
Политика
Сергей Лавров

12 февраля глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова в случае новых санкций разорвать отношения с Европой. «Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее заявлял, что слова министра, интерпретированные как заявление о разрыве отношений с ЕС, были вырваны из контекста и искажены. «Смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да, мы будем готовы», — объяснял Песков. 15 февраля Лавров также прокомментировал свои слова: он заявил, что разрыв отношений «начался уже давно» и поворотным моментом он назвал события на Украине в 2014 году.

В начале февраля группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект, который предусматривает санкции против лиц, причастных к тюремному заключению оппозиционера Алексея Навального. Среди возможных санкций в документе указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после первого за три года визита в Москву, который прошел с 4 по 6 февраля, также предупредил о возможности новых санкций в связи с ситуацией вокруг Навального.

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