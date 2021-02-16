Кремль заявил о «маниакальной настойчивости» Запада по вопросу санкций
ЕС и США с маниакальной настойчивостью говорят о санкциях, но Россия продолжает пытаться наладить с ними диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Разговор о санкциях, к сожалению, ведется и в Брюсселе, он ведется и в США совершенно с маниакальной настойчивостью. Это то, что мы не приветствовали бы, это то, что нам не понравилось бы», — сказал он.
Так Песков прокомментировал возможность введения новых санкций против России.
По словам представителя президента, Москва рассчитывает на то, что «все-таки политическая воля на продолжение диалога возобладает и самые сложные вопросы будут решаться исключительно в рамках диалога».