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Политика ,  
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Президент Литвы назвал неприличной покупку электроэнергии с БелАЭС

Испытания систем и оборудования на БелАЭС «искусственно ускоряются в ущерб безопасности», заявил Науседа. Ранее с критикой «поспешного ввода» атомной электростанции выступил Европарламент, потребовавший отложить запуск БелАЭС
Гитанас Науседа
Гитанас Науседа (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

Говорить о закупке электроэнергии с Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) «неприлично», поскольку на ней нарушаются требования безопасности. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщил телеканал TV3.

«К сожалению, культура эксплуатации Белорусской АЭС ниже всякого уровня, совершенно игнорируются требования по выполнению рекомендаций стресс-тестов, процесс искусственно ускоряется в ущерб безопасности, и говорить в таких условиях о каких-то нормальных контактах и тем более о закупке электроэнергии с такой станции просто неприлично», — сказал Науседа.

Он добавил, что политическое соглашение с Эстонией и Латвией о запрете на подачу электроэнергии «с небезопасной БелАЭС» должно «как можно скорее принять техническую форму».

Европарламент потребовал отложить запуск БелАЭС
Политика
Фото:Максим Гучек / БелТА / AP

В начале сентября Эстония, Латвия и Литва договорились не покупать электроэнергию у Минска после запуска Белорусской АЭС. Власти эти стран считают, что станция строилась с нарушением норм, представляет угрозу окружающей среде, а также создает нечестную конкуренцию на рынке.

Обеспокоенность работой БелАЭС также выразил Европарламент, который на прошлой неделе потребовал отложить запуск станции. Депутаты раскритиковали Минск за «поспешный ввод» БелАЭС в эксплуатацию и отсутствие официальных сообщений по поводу «частых аварийных остановок реактора и отказа оборудования».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, говорил, что страна готова принять международных экспертов, чтобы они убедились в безопасности БелАЭС. 9 февраля на станцию прибыли специалисты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG), которые ознакомятся с данными по итогам проведенных стресс-тестов, сообщается на сайте БелАЭС.

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Вид на Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС)

Белорусскую АЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт построили около города Островец Гродненской области, генподрядчиком выступила российская госкорпорация «Росатом». На станции будут использоваться энергоблоки того же типа, которые успешно эксплуатируются в России — на Нововоронежской и Ленинградской АЭС.

Первый блок БелАЭС запустили 7 ноября. Разрешение на запуск было выдано на основе заключения Госатомнадзора, который рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности атомной электростанции.

Однако спустя три дня станция временно прекратила выработку энергии. На сайте АЭС сообщалось, что в ходе пусконаладочных работ на станции выявили необходимость заменить отдельное электротехническое оборудование. Кроме того, первый энергоблок станции также отключали в середине января. По информации Минэнерго Белоруссии, причиной стало срабатывание системы защиты.

Автор
Виктория Полякова
Литва Белоруссия АЭС
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