Президент Литвы назвал неприличной покупку электроэнергии с БелАЭС

Испытания систем и оборудования на БелАЭС «искусственно ускоряются в ущерб безопасности», заявил Науседа. Ранее с критикой «поспешного ввода» атомной электростанции выступил Европарламент, потребовавший отложить запуск БелАЭС

Гитанас Науседа (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

Говорить о закупке электроэнергии с Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) «неприлично», поскольку на ней нарушаются требования безопасности. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщил телеканал TV3.

«К сожалению, культура эксплуатации Белорусской АЭС ниже всякого уровня, совершенно игнорируются требования по выполнению рекомендаций стресс-тестов, процесс искусственно ускоряется в ущерб безопасности, и говорить в таких условиях о каких-то нормальных контактах и тем более о закупке электроэнергии с такой станции просто неприлично», — сказал Науседа.

Он добавил, что политическое соглашение с Эстонией и Латвией о запрете на подачу электроэнергии «с небезопасной БелАЭС» должно «как можно скорее принять техническую форму».

В начале сентября Эстония, Латвия и Литва договорились не покупать электроэнергию у Минска после запуска Белорусской АЭС. Власти эти стран считают, что станция строилась с нарушением норм, представляет угрозу окружающей среде, а также создает нечестную конкуренцию на рынке.