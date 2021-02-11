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Политика ,  
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Европарламент потребовал отложить запуск БелАЭС

Фото: Максим Гучек / БелТА / AP
Фото: Максим Гучек / БелТА / AP

Европейский парламент потребовал приостановить запуск Белорусской атомной электростанции в городе Островец недалеко от границы с Литвой. Депутаты Европарламента выразили обеспокоенность по поводу безопасности АЭС, говорится в сообщении на сайте ЕП.

За принятие резолюции проголосовали 642 депутата, против — 29, 21 — воздержался.

Парламентарии раскритиковали Белоруссию за «поспешный ввод» АЭС в эксплуатацию и отсутствие официальных сообщений по поводу «частых аварийных остановок реактора и отказа оборудования». Они требуют отложить запуск Белорусской АЭС до тех пор, пока не будут соблюдены все меры по повышению безопасности. Депутаты призвали Минск соблюдать международные стандарты ядерной и экологической безопасности.

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Белорусская АЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт построена около города Островец Гродненской области. Генеральным подрядчиком строительства станции выступила российская госкорпорация «Росатом».

В ноябре 2020 года 7 ноября был введен в строй первый энергоблок БелАЭС. Через несколько дней станция прекратила выработку электроэнергии. Как сообщили в департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзор), прекращение выработки электроэнергии не повлияло на ядерную и радиационную безопасность. На БелАЭС объяснили причину остановки АЭС испытаниями. Источник издания Tut.by называл причиной взрывы нескольких трансформаторов напряжения. В январе этого года первый энергоблок БелАЭС отключали из-за срабатывания системы защиты.

Европарламент Белоруссия атомная электростанция
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