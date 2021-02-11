Европарламент потребовал отложить запуск БелАЭС

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Европейский парламент потребовал приостановить запуск Белорусской атомной электростанции в городе Островец недалеко от границы с Литвой. Депутаты Европарламента выразили обеспокоенность по поводу безопасности АЭС, говорится в сообщении на сайте ЕП.

За принятие резолюции проголосовали 642 депутата, против — 29, 21 — воздержался.

Парламентарии раскритиковали Белоруссию за «поспешный ввод» АЭС в эксплуатацию и отсутствие официальных сообщений по поводу «частых аварийных остановок реактора и отказа оборудования». Они требуют отложить запуск Белорусской АЭС до тех пор, пока не будут соблюдены все меры по повышению безопасности. Депутаты призвали Минск соблюдать международные стандарты ядерной и экологической безопасности.

Белорусская АЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт построена около города Островец Гродненской области. Генеральным подрядчиком строительства станции выступила российская госкорпорация «Росатом».