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Общество ,  
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Жителям Вильнюса раздадут йод на случай аварии на БелАЭС

Жителям литовской столицы раздадут таблетки йодированного калия. Всего планируется раздать 4 млн таблеток в 16 муниципалитетах, которые расположены в радиусе 100 км от Белорусской АЭС
Вид на Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС)
Вид на Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС) (Фото: Сергей Гриц / AP)

Жителям Вильнюса с октября начнут раздавать таблетки йода. Об этом заявили в пресс-службе мэрии литовской столицы, передает радио LRT.

Бесплатный йодированный калий решили раздавать в качестве защиты щитовидной железы населению, проживающему в радиусе 100 км от Белорусской АЭС, расположенной рядом с городом Островец в Гродненской области.

Сейчас власти готовятся перевезти запас лекарств со склада центра по чрезвычайным ситуациям Минздрава в пять крупнейших аптечных сетей Вильнюса. Жителям столицы на первоначальном этапе раздадут 2,1 млн таблеток.

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В общей сложности Минздрав страны выделил 4 млн таблеток для жителей 16 муниципалитетов. Они должны защитить граждан от радиоактивного йода в случае аварии на БелАЭС.

Электростанцию строят структуры российского «Росатома» с 2011 года в соответствии с подписанным соглашением между правительствами России и Белоруссии. АЭС состоит из двух энергоблоков, первый из них планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году, второй — в 2021.

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В августе Литва направила ноту протеста в связи с подготовительными работами по запуску АЭС, которая находится в 50 км от Вильнюса. В Литве считают белорусскую станцию угрозой национальной безопасности и призывают остановить ее строительство до прохождения всех рекомендованных Евросоюзом стресс-тестов.

В мае на БелАЭС доставили ядерное топливо для реактора. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что запуск первого энергоблока состоится в ноябре.

Автор
Михаил Котляр
Литва Белоруссия АЭС йод
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