Жителям Вильнюса раздадут йод на случай аварии на БелАЭС

Жителям литовской столицы раздадут таблетки йодированного калия. Всего планируется раздать 4 млн таблеток в 16 муниципалитетах, которые расположены в радиусе 100 км от Белорусской АЭС

Вид на Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС) (Фото: Сергей Гриц / AP)

Жителям Вильнюса с октября начнут раздавать таблетки йода. Об этом заявили в пресс-службе мэрии литовской столицы, передает радио LRT.

Бесплатный йодированный калий решили раздавать в качестве защиты щитовидной железы населению, проживающему в радиусе 100 км от Белорусской АЭС, расположенной рядом с городом Островец в Гродненской области.

Сейчас власти готовятся перевезти запас лекарств со склада центра по чрезвычайным ситуациям Минздрава в пять крупнейших аптечных сетей Вильнюса. Жителям столицы на первоначальном этапе раздадут 2,1 млн таблеток.

В общей сложности Минздрав страны выделил 4 млн таблеток для жителей 16 муниципалитетов. Они должны защитить граждан от радиоактивного йода в случае аварии на БелАЭС.