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В Белоруссии отключили блок недавно запущенной АЭС

Первый блок БелАЭС, запущенной в прошлом году, отключили из-за срабатывания системы защиты, сообщило Минэнерго Белоруссии. По данным ведомства, радиационный фон в районе станции находится в норме
Вид на Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС)
Вид на Белорусскую атомную электростанцию (БелАЭС) (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

На недавно запущенной в Белоруссии атомной электростанции из-за срабатывания системы защиты генератора отключили первый энергоблок. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минэнерго республики.

«Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования», — заявили в ведомстве.

По его информации, радиационный фон в районе станции находится в норме.

БелАЭС запустили 7 ноября 2020 года. Однако спустя три дня станция временно прекратила выработку энергии. В сообщении на сайте АЭС говорилось, что в ходе пусконаладочных работ на станции выявили необходимость заменить отдельное электротехническое оборудование. В Госатомнадзоре Белоруссии заверили, что это решение не повлияет на радиационную безопасность.

Запущенная 7 ноября БелАЭС прекратила выработку электроэнергии
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Церемония открытия первого энергоблока Белорусской атомной электростанции БелАЭС

Тогда работу станции приостановили из-за взрывов нескольких трансформаторов напряжения, которые предназначены для измерения напряжения в силовых электрических цепях, сообщал источник портала Tut.by. По его словам, «ничего из ряда вон выходящего не произошло», и такое уже случалось ранее на Ленинградской АЭС. Однако расследование, восстановление схемы выдачи мощности и повторная наладка займет много времени, отметил собеседник портала.

Белорусскую АЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт построили около города Островец Гродненской области. Генеральным подрядчиком возведения станции выступила российская госкорпорация «Росатом». На станции будут использоваться энергоблоки того же типа, которые успешно эксплуатируются в России — два на Нововоронежской АЭС и один на Ленинградской АЭС.

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Первый блок БелАЭС запустили 7 ноября. Сначала он вышел на мощность 400 МВт, а к 13 января блок начал работать на 100-процентной мощности — 1170 МВт, сообщалось на сайте АЭС. Разрешение на запуск первого блока было выдано на основе заключения Госатомнадзора, который рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности атомной электростанции.

За день до запуска первого блока Литва призвала Белоруссию остановить пуск БелАЭС из-за несоблюдения стандартов безопасности. Власти Литвы заявили, что «безответственные» действия Белоруссии усиливают ядерные и экологические угрозы для всех европейских стран. На случай аварии на БелАЭС жителям Вильнюса с октября начали раздавать бесплатные таблетки йода.

Автор
Виктория Полякова
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