Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес

Алексей Ерхов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом. Об этом он заявил «Звезде».

«Из последних [угроз] такие вещи как: «Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных» и «Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови» и так далее»», — сообщил Ерхов.

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