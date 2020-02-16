Политика , 16 фев, 18:37
0
Посол России в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес
Алексей Ерхов
Посол в Турции Алексей Ерхов получил в Сети новые угрозы и оскорбления про себя, а также в адрес России в целом. Об этом он заявил «Звезде».
«Из последних [угроз] такие вещи как: «Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных» и «Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови» и так далее»», — сообщил Ерхов.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.