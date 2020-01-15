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В Минпросвещения назвали число получающих горячее питание школьников

Горячее питание на сегодняшний день получают 4 млн учеников начальной школы в России, заявили журналистам в пресс-службе Министерства просвещения. Об этом сообщает ТАСС.

При этом общее количество школьников, обучающихся в начальных классах в школах России, в министерстве не уточнили.

15 января президент России Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальных классов. Он объяснил это тем, что родители, находящиеся в тяжелом положении, не должны чувствовать, что не могут прокормить своих детей.

Президент предложил направить на организацию питания средства из трех источников: федерального, регионального и местного. Глава государства распорядился, чтобы в школах, которые уже достаточно оборудованы, ученикам начальных классов предоставляли бесплатное питание с 1 сентября этого года. Остальные школы должны перейти на эту систему не позднее 1 сентября 2023 года.

Теги: Минпросвещения, питание, школа
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